تحذير للمزارعين باتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال المنخفض

عمان- الغد– دعت وزارة الزراعة نظرا للظروف الجوية السائدة اليوم وفي الايام المقبلة المزارعين لاحكام اغلاق البيوت البلاستيكية وتثبيتها تجنبا لتطايرها.

كما طلبت من مربي النحل إبعاد خلايا النحل عن مجاري السيول والأوديةوعدم الكشف على خلايا النحل في الأجواء الماطرة والرياح الشديدة.

ونوهت الوزارة المزارعين لضرورة متابعة النشرات الجوية للوقوف على آخر التطورات واتخاذ التدابير اللازمة على ضوء الهطولات المطرية المتوقعة نهاية الاسبوع والمصحوبة بتدني درجات الحرارة وزيادة سرعة الرياح.

ووضعت الوزارة رسائل ارشادية للمزارعين :

– على مربي المواشي خلال المنخفض الجوي ضرورة تأمين كمية كافية من الأعلاف بأماكن مغلقة و بتغطيتها بالبلاستك لمنع وصول مياه الأمطار إليها، مع ملاحظة وضعها او تخزينها بأماكن مرتفعة عن الأرض لمنع تعرضها للأمطار والتلف.

– عدم إخراج الأغنام إلى المراعي في الأيام الماطرة والطقس البارد، وعدم تقديم العلائق الباردة خاصة للنعاج الحوامل، حتى لا يحدث إجهاض لها.

-تأكد من صلاحية الحظائر وعدم تسرب مياه الأمطار إلى داخلها سواء عن طريق السقف أو الأرضية، وتأكد من ثبات السقف بشكل محكم لتحمل الرياح الشديدة،



– حماية أفراد القطيع خاصة الصغيرة منها والحديثة الولادة، وإبقاؤها في حظائر مغلقة حماية لها من تيارات الهواء الباردة بشكل مباشر والأمطار خاصة أثناء الليل.

– إحاطة جدران الحظائر نصف المفتوحة أو المكشوفة بشادر او واق بلاستيكي، وقم بإغلاق فتحات التهوية لمنع دخول التيارات الهوائية والأمطار إلى الحظائر عند سقوطها.

عمل أسقف مائلة للحظائر حتى تمنع تجمع مياه الأمطار فوق الأسطح، ومن ثم تسرب المياه من السطح لداخل الحظيرة.

– الاهتمام بنظافة الحظائر، وقم بالتأكد من جفاف الأرضيات يشكل عام وفردها ببقايا العلائق الجافة

– عدم السماح بخروج المواليد الصغيرة من الحظائر الدافئة إلى الجو الخارجي بشكل مفاجئ.

– تفادي تزاحم الحيوانات في الحظيرة.

– تجنب التغير المفاجئ في العليقة

– تأكد من تطبيق الاجراء والطرق الصحية اللازمة أثناء شحن ونقل الحيوانات.

– عزل الحيوانات المريضة عن السليمة.

– عدم ادخال اي حيوانات جديدة إلى المزرعة إلا بعد التأكد من صحتها.

– في حالة الولادة يجب تدفئه الأم والمولود الجديد وعدم تعريضهما للتيارات الهوائية الباردة.

– حاول توفير الإضاءة في الحظائر في أوقات الضباب والظلام ولو بشكل بسيط، حتى تتمكن الحيوانات من تناول العلف والماء

– في أوقات البرد يفضل عدم استعمال ماء الحنفيات، لأن المياه بداخلها تكون شديدة البرودة واستعمال مياه التنكات إن أمكن.

لمربي الدواجن: