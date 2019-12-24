تحذير للمزارعين بإتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال المنخفض

عمان- الغد- حذر أمين عام سلطة وادي الاردن المهندس علي الكوز الاخوة المواطنين والمزارعين في جميع مناطق المملكة بضرورة الاستعداد الجيد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة تطورات الحالة الجوية المتوقعة التي تشير اليها توقعات الارصاد الجوية وتوقع هطول امطار غزيرة في بعض المناطق وتشكل السيول خاصة في المناطق المنخفضة والاودية ومناطق الاغوار ووادي عربة مناشدا الجميع عدم الاقتراب من المجاري المائية والاودية والسيول وكذلك المنشأت المائية والسدود وقنوات الري خاصة .

وبين المهندس الكوز ان سلطة وادي الاردن ستقوم بنشر كوادرها في جميع المناطق للتعامل مع تطورات الحالة الجوية والتواصل الدائم مع مركز العمليات والسيطرة في مركز الوزارة ومركز ادارة الازمات والتعامل مع كافة الملاحظات بمنتهى المسؤولية مشددا على ضرورة تعاون الاخوة المزارعين واتخاذهم الاجراءات الاحترازية اللازمة لحماية مزروعاتهم في جميع المناطق خاصة القريبة من مجاري الاودية منوها الى عدم التزام البعض بهذه التعليمات مما يحمل سلطة وادي الاردن وكوادرها اعباء اضافية في التعامل مع مثل هذه الحالات .

واوضح ان مديريات سلطة وادي الاردن في مناطق الاغوار الشمالية والوسطى والجنوبية ووادي عربة ستكون في حالة استعداد تام من خلال الفرق المنتشرة المناطق وكذلك استحداث غرف عمليات على مدار الساعة مناشدا الجميع اخذ هذه التحذيرات على محمل الجد والمسؤولية في هذه المناطق وكذلك التزام الاخوة مربي المواشي بعدم الرعي بالقرب من المنشأت المائية والاودية حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم .

واضاف ان كوادر الصيانة في سلطة وادي الاردن قامت خلال اليومين الماضيين بازالة العديد من المخلفات والاتربة من مجاري العبارات قرب قنوات الري وكذلك عمل سواتر ترابية في المناطق المحاذية للاودية والتي قد تتسبب بفيضان المياه مؤكدا ان جميع مكاتب سلطة وادي الاردن جاهزة لاستقبال كافة الملاحظات والتعامل معها وجهزت غرف علميات في مناطق وادي الاردن لاستقبال الملاحظات على مدار الساعة من الاخوة المواطنين مؤكدا على جاهزية هذه الكوادر خاصة في مناطق الاغوار الشمالية والعدسية وصولا الى جنوب الوادي في منطقة رحمة جنوبا .

وناشد امين عام سلطة وادي الاردن الاخوة المزارعين في جميع مناطق وادي الاردن ومناطق اختصاص سلطة وادي الاردن الاستعداد الجيد وحماية محاصيلهم الزراعية من الصقيع بالوسائل الكفيلة بحماية الانتاج والمزروعات مؤكدا اهمية الوقاية في مثل هذه الاحوال .