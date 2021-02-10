تحذير للوحدات والفيصلي والسلط من مصير “شاندونغ”

عمان – الغد – حذر خبير آسيوي أردني، أندية الوحدات والفيصلي والسلط، من ملاقاة مصير نادي شاندونغ ليونينغ الصيني، الذي تعرض لقرار من الاتحاد الآسيوي سحب فيه ترخيص مشاركته في دوري أبطال آسيا 2021، بسبب عدم التزامه ماليا، خاصة فيما يتعلق بالدفعات الواجبة.

وقام الخبير الأردني، بتصوير ما نشرته الصحافة بشأن سحب ترخيص الفريق الصيني، لينقلها إلى المختص في الشؤون الآسيوية في نادي الوحدات، ليضعه بصورة ما يجري، مؤكدا في نفس الوقت أن هذا ينطبق ايضا على ناديي الفيصلي والسلط اللذين سيشاركان في بطولة كاس الاتحاد الآسيوي.

وجاءت هذه الخطوة، بعد أن سمع الخبير الآسيوي الأردني، بتفاقم الأوضاع المالية داخل الأندية الأردنية، وتوقعات بارتفاع شكاوى اللاعبين والمدربين، الأمر الذي لا يرضاه الاتحاد الآسيوي الذي قد يتخذ اجراءات مشابهة مستقبلا، في حال تلقى شكاوى لاعبين ومدربين أردنيين.

وأكد الخبير الذي قام بارسال قرار الاتحاد الآسيوي لـ”الغد”، على ضرورة تنبه الأندية الأردنية المشاركة آسيويا، بمثل هذه المخالفات، متمنيا أن تواصل الاندية الأردنية التزامها حفاظا على مقاعدها في المشاركات الخارجية الآسيوية. – (أخبار النجوم)