تحذير لمستخدمي أندرويد: شبكة سرية تقف وراء 103 تطبيقات ضارة يجب حذفها فورا

عمان-الغد– أطلق خبراء في الأمن السيبراني تحذيرا جديدا لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، من تطبيقات ضارة يمكن ان تعرض الهواتف للخطر.

واكتشف فريق الخبراء من CyberNews نحو 103 تطبيقات، تشكل جميعها تهديدا صادما لأصحاب الهواتف التي تدعمها “غوغل”.

ووفقا للتقرير الجديد الذي نشرته روسيا اليوم نقلا عن اكسبرس، يبدو أن شبكة سرية مكونة من 27 مطورا للتطبيقات، أنشأت عددا كبيرا من التطبيقات التي يمكن أن ينتهي بها الأمر إلى إحداث فوضى على أجهزة أندرويد.

ووقع اكتشاف ما مجموعه 103 تطبيقات وهمية قام المستخدمون بتنزيلها بشكل مذهل 69 مليون مرة.

Android users warned AGAIN – Delete these 103 apps from your phone today – Express https://t.co/dULfRlKq63 — Android World (@AndroidWorld5) April 23, 2020

وعلى الرغم من أن هذه التطبيقات تبدو غير ضارة إلى حد ما، إلا أنها قد تعرض بيانات المستخدمين لخطر شديد، وذلك لأن سياسة الخصوصية الخاصة بهم تسمح لهم بجمع كافة أنواع المعلومات الحساسة مثل معلومات المنطقة الجغرافية وعناوين البريد الإلكتروني ومعرف الجهاز المستخدم وحتى بيانات الفواتير أو الشحن.

وتقول CyberNews إن هذه التطبيقات تطلب قائمة شاملة من أذونات الجهاز، والتي تشمل تعديل أو حذف وحدة تخزين USB، وتشغيل الميكروفون وإيقاف تشغيله، والوصول إلى الكاميرا والصور وحتى تعديل إعدادات النظام.

وما يجعل الأمر أسوأ، هو أن أذونات التطبيقات هذه، غالبا لا علاقة لها بالوظيفة الأساسية للتطبيق.

وقال الباحث الأول برنارد ماير في CyberNews: “في أفضل سيناريو، قد توفر هذه التطبيقات للمستخدمين تجربة سيئة للغاية، خاصة عندما تغمر التطبيقات بالإعلانات عند كل تصفح. وفي أسوأ السيناريوهات، يمكن أن تصبح هذه التطبيقات فيما بعد وسائل معتمدة لأغراض ضارة ، بما في ذلك جمع البيانات المسروقة أو غيرها من البرامج الضارة”.

وأشار الخبراء إلى مدى أهمية الانتباه إلى الأذونات الممنوحة لأي تطبيق أثناء تثبيته. وحتى في حال حذف “غوغل” لهذه التطبيقات من متجرها الإلكتروني، فإنه يمكن أن تظل مثبتة على جهاز المستخدم ما يتطلب حذفها يدويا من الهواتف على الفور.

وللمساعدة في الحفاظ على سلامة هواتف أندرويد من هذه التطبيقات الضارة، نشر خبراء CyberNews القائمة الكاملة من التطبيقات التي ينصح بإلغاء تثبيتها ومن بينها:

Screen Recorder With Facecam & Screenshot Capture

• PDF Scanner Camera Scanner: JPG To PDF Converter

• App Locker Fingerprint, PIN And Gallery Locker

• Photo Collage Maker And Picture Grid Art Frame

• Metronome And Tuner For Instrument

• Relax Sound Sleep Music And Soothing Sounds

• Cut And Paste Photo Editor With Background Eraser

• Screen Recorder With Audio And Facecam, Screenshot

• App Locker With Password Fingerprint, Lock Gallery

• Video Maker With Music Photos, Video Effects App

• Photo Collage Maker And Picture Grid, Photo Layout

• Video Editor, Video Maker With Music Photos & Text

• Makeup Camera and Beauty Makeover Photo Editor

• Video Editor With Music And Effects & Video Maker

• Cut And Paste Photo Editor To Change Background

• Screen Recorder, Game Recorder With Facecam, Audio

• JPG To PDF Converter With Camera Scanner To PDF

• Bubble Level Ruler With Inclinometer Free

• RAR File Extractor And ZIP Opener, ZIP RAR Creator

• Automatic Call Recorder Incoming And Outgoing App

• App Locker With Password, Photo Gallery Locker