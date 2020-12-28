تحذير لمستخدمي “الفيلر” من لقاح مودرنا!

عمّان-الغد– أشارت إدارة الغذاء والدواء الأميركية “FDA”، إلى أن لقاح شركة موردنا لمنع الإصابة بكورونا، قد يصاحبه أعراض جانبية، بالنسبة لأشخاص أجروا عمليات تجميل في وجوههم.

وبحسب اللجنة الاستشارية التابعة لـ “FDA”، فإن المشاركين في التجارب السريرية للقاح مودرنا، والذين لديهم حشو تجميلي في وجوههم والتي تعرف بـ “فيلرز”، عانوا من أعراض جانبية، كالالتهاب والتورم.

ونقلت قناة “abc7” عن طبيبة أمراض الجلدية، وعضوة اللجنة، شيرلي تشي، قولها إن “المرضى في هذه الحالات (الذين لديهم فيلرز)، كانوا يعانون جميعا من تورم والتهاب في المنطقة التي بها الفيلر”.

وأضافت تشي “إن جهازك المناعي هو من يتسبب في إحداث هذا الالتهاب، عندما يتم تسريع عمله جراء تلقي اللقاح، هكذا من المفترض أن يعمل (اللقاح)”.

وأشارت الطبيبة إلى أنه رغم ذلك، فإن الآثار الجانبية للقاح على تلك الفئة يمكن علاجها بسهولة من قبل الطبيب.

وتابعت الطبيبة قائلة “لذلك من المنطقي أن ترى استجابة مناعية في مناطق معينة في الجسم، والتي يراها الجهاز المناعي (الفيلر) عنصرا غير طبيعيا في الجسم”.

ونوهت الطبيبة في نفس الوقت، أنه لا يجب أن يمتنع الأشخاص عن تناول اللقاح بسبب وجود مثل هذا النوع من الأعراض، نقلا عن موقع الحرة .

يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، قد أعلنت، السبت، أنها بصدد توزيع 20 مليون جرعة الشهر الحالي من لقاح مودرنا، متعهدة بحصول الشعب الأميركي على اللقاح بطريقة عادلة.

وأوضح البنتاغون أن لقاح موديرنا أسهل للتخزين لإمكانية حفظة في درجات حرارة أعلى من غيره، كما أن توفره “سيسمح لنا من تعزيز دفاعاتنا” يضيف البنتاغون.

وأعطت الولايات المتحدة، الجمعة، إذنا طارئا باستخدام لقاح شركة موديرنا ضد كوفيد-19، على ما أعلنت وكالة الغذاء والأدوية الأميركية.

بذلك، يُصبح لقاح موديرنا ثاني لقاح تتمّ الموافقة عليه في الولايات المتحدة بعد لقاح فايزر/بايونتيك، على أن يُستخدم في إطار حملة التلقيح الضخمة التي بدأت الإثنين في البلاد.