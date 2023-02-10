تحذير من احتمالية تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية

عمان- حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، المواطنين من احتمالية تشكل الإنجماد ومن احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية على طرق بسبب تشكل الضباب، بحسب المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

وأهابت الوزارة في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، بالمواطنين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال القيادة على الطرق.

وأشارت أن كوادرها العاملة في الميدان باشرت نثر الملح على الطرق المتوقع تشكل الإنجماد عليها في مختلف مناطق المملكة، خصوصًا الطرق المؤدية للمستشفيات والمرافق الحيوية ضمن الاختصاص، تحسبًا لحدوث أي انزلاقات بسبب الإنجماد، بما يساهم في ضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين. -(بترا)