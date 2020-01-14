تحذير من الأوقاف بشأن مواقع تسجل للحج

عمان- الغد- حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، المواطنين الراغبين في الحج لهذا العام، من التسجيل للحج مع أي جهة غير رسمية سواء عبر شبكة الإنترنت أو من خلال صفحات التواصل الإجتماعي أو غيرها من الطرق من أجل الإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.

وطالب الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف حسام الحياري في بيان صحفي المواطنين الراغبين في الحج لهذا العام بضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي روابط إلكترونية غير رسمية، عبر استغلال رغبة المواطنين في الحج ، وممارسة عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني بحقهم من خلال مسابقات أو الإيهام بالقدرة على تأمين تصاريح حج ، مقابل دفع مبالغ مالية أو تقديم بيانات شخصية.

وأشار الحياري إلى ان وزارة الأوقاف كانت قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للحج لهذا العام عبر الموقع الإلكتروني https://hajj.gov.jo ، وأن آخر موعد للإيداع البنكي والتسجيل للحج هو الـ ٢٠ من الشهر الجاري، مضيفا انه لن يكون هناك اي عملية تسجيل او ايداع بنكي بعد ذلك التاريخ