تحذير من السباحة في الأماكن غير الآمنة

حذر متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة من السباحة في الأماكن غير الآمنة وأهمها قناة الملك عبدالله وبرك الري الزراعية المكشوفة والسدود تجنباً للغرق.

وقال الحوامدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن على المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة مراقبة أطفالهم وإرشادهم إلى عدم الاقتراب من تجمعات المياه غير الآمنة والمخصصة لأغراض الري لا للسباحة خاصة بعد وقوع العديد من حوادث الغرق.

وأشار إلى أن الأماكن الآمنة والمخصصة للسباحة شهدت خلال موجة الحر الحالية إقبالا كبيرا من الزوار، مثل متنزه المشارع السياحي ومنتجع حمامات الشونة وموقع طبقة فحل والاستراحات الشعبية، مؤكدا أن التنسيق جار مع سلطة وادي الأردن ومختلف الجهات الرقابية الأخرى لتكثيف الرقابة على المنشآت المائية خلال موجة الحر.