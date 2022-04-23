تحذير من تدني الرؤية الأفقية على الطرق الخارجية نتيجة الغبار

حذّرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، المواطنين سالكي الطرق الخارجية من تدني مدى الرؤية الأفقية بين الحين والآخر بسبب تشكل الغبار، الناتج عن الرياح النشطة المرافقة للاجواء المغبرة التي تشهدها المملكة وخصوصا الطريق الصحراوي والطرق شرق المملكة، وذلك وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.وأهابت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والإتصال، بالمواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية، واتباع قواعد القيادة الآمنة والالتزام بتوجيهات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر الشركاء في مديرية الأمن العام.

كما حذّرت الوزارة المواطنين من خطر الانزلاقات على الطرقات يوم غدٍ الأحد في المناطق التي من المتوقع أن تشهد تساقط للامطار وفق المعلومات الواردة من ادارة الارصاد الجوية ومن احتمالية، تشكل السيول في المناطق المنخفضة والاودية خاصة في المناطق الشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى الشرقية من المملكة.

وأكدت، جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة؛ ومعالجة الملاحظات الواردة لها بمختلف محافظات المملكة. وأشارت الوزارة إلى أنه يتم التنسيق بشكل دائم ومستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوهت، إلى أنه سيتم قطع الحركة المرورية في أي طريق بحال تدني مدى الرؤية الأفقية عليه حفاظًا على سلامة المواطنين سالكي الطرق بشكل احترازي ومؤقت، حسب تقييم الشركاء في مديرية الأمن العام، بالتنسيق مع الوزارة.

-حذّرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، المواطنين سالكي الطرق الخارجية من تدني مدى الرؤية الأفقية بين الحين والآخر بسبب تشكل الغبار، الناتج عن الرياح النشطة المرافقة للاجواء المغبرة التي تشهدها المملكة وخصوصا الطريق الصحراوي والطرق شرق المملكة، وذلك وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.وأهابت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والإتصال، بالمواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية، واتباع قواعد القيادة الآمنة والالتزام بتوجيهات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر الشركاء في مديرية الأمن العام.

كما حذّرت الوزارة المواطنين من خطر الانزلاقات على الطرقات يوم غدٍ الأحد في المناطق التي من المتوقع أن تشهد تساقط للامطار وفق المعلومات الواردة من ادارة الارصاد الجوية ومن احتمالية، تشكل السيول في المناطق المنخفضة والاودية خاصة في المناطق الشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى الشرقية من المملكة.

وأكدت، جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة؛ ومعالجة الملاحظات الواردة لها بمختلف محافظات المملكة. وأشارت الوزارة إلى أنه يتم التنسيق بشكل دائم ومستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوهت، إلى أنه سيتم قطع الحركة المرورية في أي طريق بحال تدني مدى الرؤية الأفقية عليه حفاظًا على سلامة المواطنين سالكي الطرق بشكل احترازي ومؤقت، حسب تقييم الشركاء في مديرية الأمن العام، بالتنسيق مع الوزارة.