تحذير من دورات تمريض غير قانونية

حذرت نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات من اعلانات لدورات تدريبية على بعض الأجراءات الطبية بمسمى (دورة تمريض والتمريضية) تعقدها بعض المراكز الخاصة وتروج لها.

وقالت في بيان لها ان هذه الاجراءات لا يحق لأي شخص ممارستها دون شهادة مزاولة ومرخص حسب الأصول من وزارة الصحة، وان هناك انظمة شرعت لهذه الغاية وذلك من اجل تنظيم المهنة وعدم العبث فيها من قبل البعض بإيهام الأشخاص بأن من يحصل على مثل هذه الدورات يستطيع العمل بها والتوظيف بها وان يحل محل الشخص الحاصل على مزاولة المهنة من وزارة الصحة.

ودعت النقابة الجهات الرقابية المختصة بمتابعة هذه الدورات ومنعها ومنع من يروج لها والجهات الداعمة لها خاصة وان غايتها ربحية فقط.

ودعت المواطنين الى عدم الانسياق خلف تلك الدورات، كون القائمين عليها يوهمون من يسجلون فيها بقدرتهم على القيام بالاجراءات التمريضية دون ترخيص رسمي.

واكدت النقابه انها سوف تلاحق قانونيا اي جهه تعلن او تعقد مثل هذه الدورات حفاظا على الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، ومنع استغلال المواطنين في مثل تلك دورات

وشددت على ان من يمارس اي عمل تمريضي او طبي دون مزاولة قانونية وترخيص حسب الاصول يعرض نفسه للمسائلة القانونية.