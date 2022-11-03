تحذير من سقوط حطام صاروخ فضائي صيني

كشف موقع “space” المختص بأخبار الفضاء، اليوم الخميس، انه من المتوقع أن يصطدم حطام صاروخ صيني من طراز Long March 5B، بالأرض في الأيام المقبلة فوق موقع لم يتم تحديده بعد.

وتأتي هذه الأنباء، بعد أن أطلقت وكالة الفضاء الصينية (CSMA) الوحدة الثالثة والأخيرة لمحطة تيانجونج الفضائية يوم الاثنين 31 تشرين الاول، فوق صاروخ Long March 5B.

وكما هو الحال مع عمليات إطلاق Long March 5B السابقة، لم تقم الصين بإجراء عملية إزالة مدار الصاروخ بعد نشر حمولته. وهذا يعني أن جسم الصاروخ الصيني الذي يبلغ وزنه 23 طنا، سوف يهبط على الأرض فوق موقع لم يتم تحديده بعد، وذلك في الأيام المقبلة. وكالات