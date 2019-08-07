تحذير من مكاتب غير مرخصة للقبولات الجامعية

عمان-الغد- حذرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الطلبة من التعامل مع أي جهة أو أشخاص غير مرخصين من قبل الوزارة يقومون بتأمين قبولات جامعية للدراسة خارج الأردن سواءً من خلال الإعلانات أو مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت الوزارة الطلبة التأكد من أن المكتب هو أحد المكاتب المعتمدة لدى الوزارة و المدرجة أسمائها على الرابط التالي:

http://mohe.gov.jo/ar/Pages/ServicesOffices.aspx

و ذلك للحفاظ على حقوقهم.

واكدت الوزارة على جميع الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن بضرورة التأكد من أن الجامعة التي يرغب الطالب بالالتحاق بها معترف بها من قبل التعليم العالي الأردني

، وقالت انه يمكن لكل طالب الاطلاع على قائمة الجامعات المعترف بها والمصنفة حسب الدول من خلال الرابط التالي:

http://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities

ودعتهم لمزيد من التفاصيل حول المعدلات والشروط للدراسة خارج الأردن زيارة الرابط التالي:http://rce.mohe.gov.jo/