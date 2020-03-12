تحذير من وزارة الصحة بشأن المنخفض الجوي

حذّرت وزارة الصحة عبر صفحتها على الفيسبوك مرضى الحساسية والجهاز التنفسي، وذلك تزامنا مع العاصفة الغبارية التي تؤثر على الأردن.

وقالت الوزارة : نظرا للظروف الجوية التي تسود المملكة والتي اعلنت عنها دائرة الارصاد، تحذر وزارة الصحة المواطنين من سوء الحالة الجوية السائدة والتي تؤثر على من لديه امراض تنفسية، كما تحذر الجميع على اخذ الحيطة الحذر وعدم الخروج في تلك الاجواء الا للضرورة القصوة.

وتؤكد الوزارة على جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية من توفر الطاقم الطبي والتمريضي في اقسام الطوارئ وتوفر الادوية والمستلزمات الطبية ومواد الاعاشة بكميات تزيد على الاحتياجات، كما تؤكد على جاهزية المولدات الكهربائية في حالة انقطاع التيار الكهربائي وتوفير المحروقات اللازمة اليومية، وتعلن الوزارة بانها تتلقي ملاحظات المواطنين واستفساراتهم على الخطوط الساخنة وعلى مدار الساعة على الارقام التالية:

065004545

0778410186