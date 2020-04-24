تحركات احتجاجية شعبية في لبنان ليلا احتجاجا على الغلاء

بيروت – شهدت العاصمة اللبنانية بيروت والعديد من المناطق تحركات شعبية واسعة ليلا، خرقت منع التجول وحال التعبئة العامة احتجاجا على ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير للدولار الاميركي في سوق الصيرفة والذي وصل يوم امس الى حدود الاربعة آلاف ليرة للدولار الواحد.

وجابت مسيرات سيارة شوارع العاصمة بيروت وقام المتظاهرون بالاعتصام امام مصرف لبنان المركزي في الحمرا مطالبين رئيسي الجمهورية والحكومة بمحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كما سجلت وقفات احتجاجية امام فرع مصرف لبنان المركزي في صيدا وفروع المصارف الموجودة في المنطقة وفي طرابلس وصيدا وسط اجراءات مشددة للجيش لمنع اي تعد على المصارف.

كما سجلت تحركات مماثلة في مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، وجاب المحتجون الشوارع على دراجاتهم النارية ،وحاول شبان احراق الرموز التي وضعها الثوار سابقا في ساحة الشهداء ببيروت فسارعت القوى الأمنية الموجودة في المنطقة لمنعهم من استكمال اعمال التخريب.

وقطع محتجون الطرق الرئيسية في طرابلس والبقاع الاوسط وصيدا وصور والنبطية ومداخل بيروت الشرقية والاوتوستراد المؤدي الى مطار بيروت بالاطارات المطاطية المشتعلة. فيما اوقفت القوى الامنية عددا من المحتجين ثم اطلقت سراحهم في وقت متأخر.(بترا)