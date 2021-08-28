تحرك فلسطيني للمطالبة بالإفراج عن أسيرة على وشك الإنجاب

رام الله- كثفت فلسطين تحركاتها على المستوى الدولي، للمطالبة بالضغط على إسرائيل، للإفراج عن معتقلة على وشك الإنجاب.

وقال إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى في جنيف، السبت: “قمنا بإرسال رسائل لجهات مختلفة حول المعتقلة أنهار الديك (…) والتي ستلِد قريبا”.

وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية: “حاولنا الاتصال مع كل الجهات التي يمكن أن تؤثر، من رئيس الصليب الأحمر إلى المفوض السامي (للأمم المتحدة)، إلى 7 من المقررين الخاصين كل حسب ولايته، والمقرر الخاص المعني بفلسطين”.

وقال إن الرسائل تطالب “بضرورة إطلاق سراح المعتقلة أنهار الديك التي يتوقع أن تلد قريبا في الحجز الفردي، وتحدثنا عن 12 أما من أصل 39 معتقلة فلسطينية في السجون الإسرائيلية”.

وأضاف أن الرسائل طالبت أيضا “بضرورة العمل والضغط باتجاه إطلاق المعتقلات جميعا، إضافة إلى كبار السن والأطفال”.

والأربعاء، وجهت أنهار الديك (25 عاما) رسالة إلى عائلتها تضمنت مناشدة لأحرار العالم، تطالبهم بالتدخل العاجل من أجل الإفراج عنها لتتمكن من وضع جنينها خارج أسوار السجون الإسرائيلية.

وقالت “أنهار”، التي تنحدر من بلدة كفر نعمة إلى الغرب من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، في رسالتها: “طالبوا كل حر وشريف بأن يتحرك لو بكلمة”.

وذكرت أن إدارة السجن تنوي عزلها وجنينها عقب الميلاد، وقالت: “يا ويل قلبي عليه (الجنين)، كيف سأعتني به؟”.

وأنهار الديك، معتقلة منذ 5 أشهر، بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن، في بؤرة استيطانية على جبل “كيسان” القريب من بلدتها، ولم يصدر بحقها بعد أي حكم، وتقبع في سجن الدامون الإسرائيلي (جنوب)، وسمح لزوجها فقط بزيارتها لمرة واحدة.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4850 فلسطينيا، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و540 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.-(الاناضول)