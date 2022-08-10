تحرير النقل الجوي بين الأردن وقطر

عقدت في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 10-11/8/2022 مباحثات ثنائية في مجال النقل الجوي بين وفدي هيئة تنظيم الطيران المدني في المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة عطوفة كابتن هيثم مستو / رئيس مجلس المفوضين ووفد الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر برئاسة محمد فالح الهاجري/ رئيس الهيئة وبحضور مندوبي كل من شركة الملكية الأردنية والخطوط القطرية لبحث مجمل العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي بما في ذلك تحرير النقل الجوي المباشر بين البلدين استكملا لإجراءات توقيع اتفاقية الخدمات الجوية المحدثة بين الطرفين بتاريخ 14/3/2022.

وقد أسفرت هذه المباحثات عن اتفاق الطرفين على تحرير النقل الجوي المباشر بين البلدين بإزالة كافة القيود المفروضة على السعة وعدد الرحلات المسيرة بين البلدين (ركاب، بضائع وبريد) وطراز الطائرات المشغلة.

وتعتبر نتائج هذه المباحثات مثمرة وجيدة وسوف يكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة على مجمل النشاط الاقتصادي والاستثماري والسياحي والتبادل التجاري وزيادة حجم حركة النقل الجوي بين البلدين الشقيقين لا سيما وأنها تتضمن تحرير للنقل الجوي المباشر بشقيه المسافرين والشحن الجوي، كما أنها تتلاءم مع سياسة التحرير التدريجي للنقل الجوي التي تعتمدها الحكومة الأردنية من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي.

وقد جرت المباحثات في جو ساده روح الأخوة الصادقة والتفاهم المتبادل بما يعكس المستوى الرفيع في العلاقات الجوية الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين.