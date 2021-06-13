تحرير عشرات المخالفات المتعلقة بأوامر الدفاع

عمان – الغد- حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد بأوامر الدفاع الخاصة بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا للفترة الأول من حزيران وحتى الثاني عشر منه للعام /2021 (353) مخالفة لمنشآت منها 28 لعدم الالتزام ببروتوكولات العمل في مراكز تجارية ومولات ومراكز لياقة بدنية و11 مخالفة لمقاهي غير مصرح لها بالعمل و314 لعدم ارتداء العاملين في المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد والازدحام.

وشملت تلك المخالفات 19 مجمعا تجاريا 34 كوفي شوب و15 مصنع ومشغل و22 مطعما شعبيا و42 محل ملابس و177 محل سوبر ماركت وخضار وفواكه ومنشآت أخرى.

وبحسب بيان صحفي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الاحد باعتبارها الجهة المكلفة بالتنسيق بين الجهات الرقابية المتعلقة بموجب أوامر فقد قامت الجهات الرقابية بزيارة حوالي 20267منشأة وذلك للفترة من الأول من حزيران وحتى الثاني عشر منه للعام /2021 وفي مختلف مناطق المملكة.

وشملت الجولات الرقابية (112) أكاديمية ومركزا رياضيا و(74) مسبحا” داخليا” في المنشآت الفندقية و (77) مركز بلياردو و (44) محل العاب كهربائية والكترونية و (5650) سوبر ماركت ومواد تموينية و88 مجمعا تجاريا ومنشآت أخرى في عدة مجالات.

وبلغ عدد المنشآت التي وقعت على تعهدات منذ بداية الشهر الجاري 717 منشاة وسمح لها بالعمل وتوزعت على مراكز واكاديميات رياضية ومراكز لياقة بدنية ومسابح في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو ومراكز العاب كهربائية وغيرها.

كما تم تحرير (128) مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.

وبدأت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والافراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا بحملات مكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارا” من تاريخ 1/6/2020 وذلك في ضوء خطة الحكومة للصيف الامن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل.

وتشمل عمليات الرقابة المكثفة المنشآت التالية اضافة الى المنشآت الأخرى:

– المراكز والاكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية

– الأندية الرياضية

– المسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية والسياحية والمسابح العامة.

– نوادي الفروسية.

– اكاديميات ومراكز التدريب المهني

– الحمامات التركية والشرقية

– مراكز البلياردو والسنوكر الترويحية

– مراكز البلياردو والسنوكر الرياضية

– مراكز الألعاب الكهربائية والالكترونية

– دور السينما

وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.