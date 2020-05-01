تحرير 100 مخالفة لمحال تجارية غير ملتزمة بالشروط الصحية في عجلون

عجلون- حررت مديرية الصناعة والتجارة في محافظة عجلون 100 مخالفة لمحال تجارية غير ملتزمة بتسعيرة وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومحال غير متقيدة بالشروط الصحة والسلامة العامة.

وقال مدير الصناعة بالمحافظة رائد الخصاونة لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، انه تم تحرير 100 مخالفة لمحال تجارية مخالفة خلال شهر نيسان الماضي لمحال غير ملتزمة بالتسعيرة واخرى مخالفة لشروط تطبيق الصحة والسلامة العامة خصوصا محال بيع الخضار والفواكه والبقالات والمخابز، مبينا انه تم تقسيم الفرق على نظام مناوبات مسائية وصباحية للاستمرار بعمليات المتابعة وتقديم الخدمات للمواطنين. وبين ان فرق المتابعة والمراقبة على الاسواق ستواصل جولاتها على الاسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالشروط الصحية والتعليمات المعلن عنها في الوزارة، مشيرا الى انه تم توسيع نطاق عمل الفرق بهدف تعزيز وتكثيف الرقابة على الاسواق لضبط المخالفين.