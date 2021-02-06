تحرير 119 مخالفة بحق شركة لم تدفع أجور عامليها

عمان – حررت فرق التفتيش في وزارة العمل 119 مخالفة بحق شركة في محافظة الطفيلة لم تلتزم بدفع أجور العاملين لديها منذ أكثر من شهر وحولت ملفها إلى المدعي العام بعد إغلاق مقرها في العاصمة بالشمع الأحمر.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود في تصريح صحفي اليوم السبت، إن العاملين فيها يعملون بنظام الزامية التشغيل من وزارة الأشغال العامة والإسكان وانتهت عقودهم في منتصف شهر كانون أول من العام الماضي.

وبين أن وزير العمل وجه فرق التفتيش بمتابعة شكاوى العاملين في الشركة منذ أكثر من شهر وجرى الاتفاق معها على دفع أجور العاملين لديها كاملة قبل منتصف الشهر الحالي، مشيرا إلى أن تجديد العقود يعود إلى العلاقة بين هذه الشركة وبين وزارة الأشغال العامة.

-(بترا)