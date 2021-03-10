تحسباً للظروف الجوية المتوقعة.. الأشغال تعلن العمل بخطة طوارئ متوسطة

عمان – الغد-أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة ابتداء من يوم غد الخميس تحسباً للظروف الجوية المتوقعة التي أعلنت عنها إدارة الأرصاد الجوية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة على مدار 24 ساعة من خلال فرقها 94 الموزعة على مختلف محافظات المملكة مشيرة إلى امكانية رفع الخطة إلى القصوى في حال تطلب الامر ذلك وحسب البيانات الواردة من إدارة الارصاد الجوية.

وعممت الوزارة على مديريتها ومكاتبها في مختلف انحاء المملكة الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية واجراء جولات تفقدية دورية لكافة المناطق التي من الممكن ان تشهد سيول، لافتا إلى أنه تم اعطاء صلاحيات لمدراء الاشغال في المناطق لرفع خطة الطوارئ حسب تقيمهم للحالة الجوية في المناطق التابعة لهم.

ودعت الاشغال المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية او من خلال غرف عمليتها على الارقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليات (واتس أب ) ٠٧٨٠٣٧٧٢٢٣

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١

غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧

غرفة عمليات مديرية أشغال مادبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤