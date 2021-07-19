تحسن الطلب في قطاعي المطاعم والحلويات بنسبة 30%

عمان- الغد- تحسن الطلب في قطاعي المطاعم والحلويات خلال الأيام القليلة الماضية، بنسبة 30 بالمئة، بحسب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد.

وقال العواد في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن الأوضاع بدت تتجه نحو الأفضل بما يتعلق بقطاعي المطاعم والحلويات، حيث شهد القطاع إقبالاً جيداً وملحوظاً على الطلب، مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن صرف الرواتب مبكرًا، وتقليص ساعات الحظر، وأعمال الدليفري (خدمة التوصيل)، والعمل بطاقة استيعابية 100 بالمئة، وإرادة المواطن أن يعيش بطقوس الفرح والأعياد، ساهمت جميعها في تعزيز النشاط التجاري، وتحسن نسبة الطلب نحو 30 بالمئة، عما سبق، متوقعاً تحسن الطلب خلال أيام العيد.

ودعا العواد إلى ضرورة مراعاة كافة شروط الصحة والسلامة العامة، والتقييد بجميع الاشتراطات الصحية، والبروتوكولات الموضوعة لضمان استمرارية العمل والمصلحة الفضلى للجميع.