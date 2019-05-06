تحسن في صحة أطفال أصيبوا في حريق إربد

أحمد التميمي

الرمثا – قال مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور محمد الغزو أن حالة الطفلتين اللتان نجتا من حريق شقة إربد والذي توفي فيه (6) اطفال اشقاء اختناقا تحسنت بعد ازالة اجهزة التنفس الاصطناعي.

مضيفا أن الطفل الثالث ويبلغ من العمر 13 عاما ما زال تحت اجهزة التنفس الاصطناعي ومن المقرر ان يقوم الكادر الطبي بازالة الاجهزة عنه اليوم بعد أن بدأت صحته بالتحسن، مؤكدا أن المصابين الثلاثة بحاجة الى رعاية طبية خلال الفترة المقبلة نظرا لوجود ضيق كبير في التنفس لكثافة الدخان المستشق من الحريق.

وكان الأطفال الثلاثة تم تحويلهم بتوجيهات ملكية الى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي بعد ان امضوا 4 ايام في مستشفى الاميرة بسمة التعليمي.

وكشف تقرير الطب الشرعي عن اسباب وفاة الأشقاء الستة الذين قضوا في حريق منزلهما في اربد ليل الخميس الجمعة والذي يعود الى الاختناق الناتج عن استنشاق غاز ثاني اكسيد الكربون.

وكان 6 اشقاء لقوا حتفهم واصيب 6 اخرين بضيق في التنفس باحتراق منزلهم في منطقة دوار زبدا القديم في اربد ليل الخميس الجمعة، وفق مصادر في الدفاع المدني.

وحسب المصادر ان كوادر الدفاع المدني قامت بالسيطرة على الحريق واخلاء الاصابات والجثث الى المستشفى، فيما باشرت الاجهزة الامنية تحقيقاتها بالحادثة.

واشارت المصادر الى ان طواقم الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد تعاملت مع حريق شب داخل إحدى الشقق في عمارة مكونة من خمسة طوابق بمنطقة شارع الرشيد بالقرب من دوار زبده القديم، نتج عنه وفاة 6 أطفال وإصابة 3 أطفال آخرين جميعهم من عائلة واحدة بالإضافة إلى إصابة الأب وشخصين آخرين باختناق وضيق في التنفس نتيجة الأدخنة المنبعثة من الحريق .

وأضافت إدارة الإعلام بأن كوادر الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة علية ومنع انتشاره للشقق المجاورة بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الأميرة بسمة.

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