تحضيرات غير مسبوقة للسائقين استعدادا لسباق السرعة الثالث

عمان – الغد – ينطلق في الثالث من أيلول (سبتمبر) المقبل، سباق السرعة الثالث في حلبة نادي السيارات الملكي، حيث سيغلق باب التسجيل للمشاركة في السباق يوم الأحد المقبل للرسوم العادية والمشاركة المتأخرة.

وستجري عملية الفحص الفني والتدقيق الإداري، والتدريب على المسار سيرا على الأقدام في الثاني من أيلول (سبتمبر) في مركز التدريب – نادي السيارات الملكي، ويتكون السباق من 3 جولات، ويقام بدعم من زين الأردن، وسيطبق فيه البروتوكول الصحي المتبع في جائحة كورونا، وسيتم نقل فعالياته من خلال قناة المملكة على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك ويوتيوب”.

تحضيرات قوية في كافة الفئات استعدادا للألقاب

ويتحضر السائقون المشاركون في سباق السرعة الثالث بشكل جيد، من أجل إحراز نقاط جديدة في الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات السرعة لفئات الدفع الرباعي والأمامي والخلفي، حيث يبقى على اختتامها، 3 سباقات مفصلية.

المنافسة ستكون متاحة للجميع، لكنها ستكون أقوى بين شاكر جويحان ويزن قطان حيث أنهما يتشاركان في عدد النقاط برصيد 47 نقطة، ويبلغ الفارق بين غيث وريكات صاحب المركز الثالث وبين جويحان وقطان 11 نقطة، ما سيؤدي إلى اشتعال فتيل المنافسة بينهما في حلبة السباق.

كما أن الفارق بين مصطفى عطاري صاحب المركز الرابع وبين وريكات يبلغ نقطتين، وتباعا ستكون المنافسة على أشدها بين المتسابقين على المراكز الأولى كأمير ناصيف وزيد غيث ومحمد صبيحات ومحمد تيسير ووائل مصطفى وإيهاب الشرفا ورعد حداد، ولن تتوقف المنافسة في فئة الدفع الرباعي بل ستتخطى لتصل لفئة الدفع الأمامي وفي هذه الفئة يشارك عدد لا بأس فيه من عائلة جمعة، ويتصدرها أمجد الحوراني برصيد 50 نقطة، ويتنافس 3 متسابقين في هذه الفئة ويتشاركون بعدد النقاط ذاته (38 نقطة)، وهم مصطفى جمعة وأحمد جانخوت ومحمد العزة، فيما يبلغ رصيد عاصم عارف ويزن جمعة وعزت الجيلاني 24 نقطة، وسيدخل على خط المنافسة كل من عماد جمعة ومازن الجيلاني ورياض جمعة ومحمد شيكاخوا وعلي زوانة وممدوح جمعة.

وفي فئة الدفع الخلفي التي يتصدرها العريق سالم طعيمة برصيد 50 نقطة، سيكون للسائقين كلمة أخرى فيها لتقارب النقاط بينهم، مثل عامر موسى الذي يحتل المركز الثاني برصيد 38 نقطة، وطه أبو عادي صاحب المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وبلال قبلاوي صاحب المركز الرابع برصيد 26 نقطة، وعبد شيكاخوا صاحب المركز الخامس برصيد 22 نقطة وعمار القيسي صاحب المركز السادس برصيد 20 نقطة، ويتشارك خليل المحيسن صاحب المركز السابع ومحمد صوالحة المركز الثامن في عدد النقاط ذاته (18 نقطة).

ويتصدر محمد صوالحة فئة السيارات الكلاسيكية برصيد 50 نقطة، ويحتل حسام الحشايكة المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ويأتي أيمن العسعس المركز الثالث برصيد 36 نقطة، وعاصم الضروس في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، ومحمد فودة في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، وسيف الدين الفرماوي في المركز السادس برصيد 18 نقطة، وحسان القوقا في المركز السابع برصيد 18 نقطة وعماد جبري في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

لجان السباق

ويشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من يعقوب تابللو (رئيسا) وأيمن النجار وعمر زعرور، ومدير السباق لؤي مرعي، ومساعد مدير السباق زيد وليد أبو زيد، وكبير المراقبين عدي الديري، ومسؤولا السلامة عبد الله جانخوت وعبد الله القصص، ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي، وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس ومسؤول العمليات والاتصالات محمد الدبوبي، ومسؤولا الإتصالات إبراهيم جرادات ومؤيد مكاوي، ومسؤولو النتائج ديمة زرعيني ونرجس الشريدة وسامي عبيدو ويزن حسان ويزن مرعي، ومسؤولا التوثيق والسكرتاريا محمد شتيوي وأحمد أبو رصاع ومسؤولة التسويق والإعلام داليا ناصر الدين، والفاحصون الفنيون ناصر قدومي ومراد مراد وشرف المجالي وماهر مراد وعيسى خير ومجدي مراد وحاتم المنير ورامي أبو طوق ونتاشا دخقان ورامز ترزي وميرا ترزي ومعتز فريد، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج، ومسؤول موقف الصيانة حمزة عثمان، ومسؤول دخول وخروج السيارات للمضمار أحمد الظاهر، ومسؤول نقطة البداية محمد الشيخ، ومسؤول التزويد علاء زكارنة، والمسؤول المالي محمد السيد، ومسؤول الأمن خليل السواعير.