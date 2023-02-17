تحضيرات مبكرة لاستضافة بطولة العالم للفئات العمرية بكرة الطاولة

بلال الغلاييني

عمان – شرع مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة الطاولة في البدء باتخاذ الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة باستضافة بطولة العالم للفئات العمرية (Contender)، والتي تقام خلال الفترة من 20 ولغاية 26 آب (أغسطس) المقبل، ويشرف عليها الاتحاد الدولي، والتي تم اعتمادها رسميا ضمن اجندته للعام الحالي 2023، وتم نشرها على مواقعه الرسمية.

وأكد رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي أن اعتماد الاتحاد الدولي لاقامة هذه البطولة في العاصمة عمان يؤكد على من جديد على المكانة التي وصل اليها الاتحاد الأردني، ويعزز من فرص التطوير التي بدأ الاتحاد في تنفيذها د، وخصوصا فيما يتعلق باستضافة مثل هذه المباريات التي التي تمنح اللاعبين واللاعبات فرص الاحتكاك وخوض مباريات قوية مع لاعبين ولاعبات يتمتعون بمستويات فنية عالية.. وقال الزعبي “بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الاتحاد الأردني في الأونة الأخيرة وما خرج به من مكتسبات كثيرة في استضافته لبطولة العالم (جولة عمان) زاد من طموحاتنا في إيجاد وسائل تطوير المستوى الفني اللاعبين، خصوصا وأن هذه البطولة مخصصة للفئات العمرية التي يعتبرها الاتحاد جزءا رئيسيا من عملية التطوير الشاملة”.

ولفت الزعبي أن البطولة ستشهد مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات ومن مختلف دول العالم، حيث بدأت العديد من الاتحادات بالتواصل مع الاتحاد الأردني، وأكدت على حضورها ومشاركتها في هذه البطولة، في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد الأردني اتصالاته المستمرة مع المسؤولين في الاتحاد الدولي للوقوف على كافة التفاصيل سواء كانت الفنية أو الإدارية، وتأمين كافة المتطلبات التي تتطلبها هذه البطولة، التي تعتبر مهمة من ناحية تطوير اللاعبين من جهة، وقوة اللاعبين الذين سيشاركون بها.

من ناحية أخرى تواصل المنتخبات الوطنية تحضيراتها المكثفة من خلال التدريبات التي تقام في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب ويشرف عليها الجهاز الفني المكون من المدربين الوطنيين مروان ضيا يوسف اسعد وغزال هاشم ومصطفى رضا ورائد الشريف وباسم خضر، إلى جانب عدد من الممرنين.

ويذكر أن الاتحاد الأردني يهتم كثيرا بفرق الفئات العمرية، حيث شهدت الفترة الماضية مشاركات واسعة لهذه الفئات في العديد من البطولات الدولية التي جرت في مصر والعراق ولبنان، مثلما دفع الاتحاد بعدد كبير من اللاعبين للفئات العمرية للمشاركة في بطولة العالم (جولة عمان) التي أختتمت مؤخرا في العاصمة عمان، وهذا يؤكد على البرامج الشاملة التي يعتمد عليها الاتحاد في تطوير اللعبة، وتركيزه على الفئات العمرية.