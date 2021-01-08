تحضيرات مكثفة لـ”اليد الشاطئية” استعدادا للبطولة الآسيوية

بلال الغلاييني

عمان – يخضع المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين إلى تدريبات مكثفة استعدادا لخوض منافسات البطولة الآسيوية، والتي تقرر اقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 ولغاية 6 نيسان (ابريل) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم، والتي من المفترض أن تقام العام الحالي حسب المواعيد التي حددها الاتحاد الدولي في وقت سابق.

وتشتمل التدريبات التي يقودها الجهاز الفني المكون من المدربين الوطنيين موفق فتح الله وإبراهيم البحيري على التطبيقات الفنية الدفاعية والهجومية، والتدريبات الفردية المهارية، علاوة على المحافظة على اللياقة البدنية لدى اللاعبين.

وأكد مدرب الفريق موفق فتح الله أن التعديل الجديد الذي طرأ على موعد ومكان البطولة، سيتم الاستفادة منه من خلال تكثيف الوجبات التدريبية، واقامة المعسكرات التدريبية في الأجواء المشابهة للأجواء للأجواء القطرية، موضحا أن الفريق وصل إلى مراحل جيدة من المستوى الفني بعد أن خضع في المراحل السابقة إلى برنامج تدريبي تشمل التدريبات اليومية، ومشاركة الفريق في البطولة التنشيطية التي أقيمت في إربد، وتمكن من الحصول على المركز الأول فيها.

وكان الفريق قد خضع في الأسبوع الماضي إلى معسكر تدريبي أقيم في العاصمة عمان، وشهد إجراء سلسلة من التدريبات الصباحية والمسائية على ملعب الأميرة آية بنت الفيصل بمدينة الحسين للشباب، وخوض مباراة ودية كانت أمام فريق نادي وادي السير.

وتعتبر مشاركة الفريق في البطولة الآسيوية للناشئين هي الأولى، وتهدف إلى تطوير المستوى الفني للعبة في الأردن، والاهتمام بمنتخب الناشئين واعداده بالشكل السليم ليكون جاهزا في المواسم المقبلة، ومنحه فرصة المشاركة في البطولات الآسيوية والعربية.