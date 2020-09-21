تحضيرية الأئمة والعاملين بالمساجد تدين الحملة الممنهجة ضد “الأوقاف” ووزيرها

عمان -الغد- دانت الهيئة الإدارية لتحضيرية نقابة الأئمة والعاملين في المساجد الهجمة المنظمة ضد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والوزير الدكتور محمد الخلايلة خلال الأيام الماضية، في بيان وصلت “الغد” نسخة منه، مؤكدين احترامهم لكل من يطالب بإعادة فتح المساجد بعيدا لغة الفتنة.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم.