تحطيم رقم أردني في بطولة الأندية برفع الأثقال

محمد عمّار
عمان- حطم الرباع عمر الزعبي، رقمه الأردني في بطولة الأندية برفع الأثقال، والتي يقيمها اتحاد اللعبة في صالة الكرامة بمدينة الحسين للشباب، حيث “كسر” الزعبي رقمه في رفعة النتر، محققا 75 كغم في وزن 49 كغم، فيما كان رقمه السابق 72 كغم، وحاول تحطيم الرقم العربي الذي يبلغ 85 كغم، لكنه لم يتمكن من ذلك، وهو لم يتجاوز 16 سنة، كما تم تسجيل العديد من الأرقام الشخصية للاعبين.
وتختتم اليوم منافسات البطولة بإقامة أوزان 73، 81، 89، 96، 102، 109 وفوق 109 كغم، وفي ختام البطولة قام رئيس الاتحاد عزام الزعبي، والأمين العام للاتحاد الرياضي للشرطة العقيد الركن فيصل السحيم، ورئيس لجنة الحكام أحمد العجارمة بتوزيع الميداليات على الفائزين.
النتائج الفنية
- وزن 49 كغم، فاز بالميدالية الذهبية عمر الزعبي (يرموك البقعة) ورفع 157 كغم، خطف 75 كغم، وهو رقم أردني جديد، و82 كغم نتر، وفاز بالفضية إبراهيم الفرارجة (حطين) ورفع 139 كغم، خطف 65 كغم، ونتر 74 كغم، وفاز بالبرونزية قصي أبو حميدان (كفر الما) ورفع 100 كغم، 45 خطف و55 كغم نتر.
- وزن 55 كغم، فاز بالذهبية ضرار الخوالدة (مرصع) ورفع 113 كغم ورفع 50 كغم خطف، و63 كغم نتر، وفاز بالفضية ياسر عرفات (حطين) ورفم 112 كغم، خطف 50 كغم و62 كغم نتر، وفاز بالبرونزية حسان الكرونز (يرموك البقعة) ورفع 95 كغم، 45 كغم خطف و50 كغم نتر.
- وزن 61 كغم، فاز بالذهبية ابراهيم الصلاج (يرموك البقعة) ورفع 194 كغم، 87 كغم خطف و107 نتر، وفاز بالفضية عبدالرحمن أبو جرار (حطين) ورفع 185 كغم، 85 كغم خطف و100 كغم نتر، وفاز بالبرونزية عبدالله عيسى (الأمن العام) ورفع 155 كغم، 70 كغم خطف و85 كغم نتر.
- وزن 67 كغم، فاز بالذهبية أحمد الخوالدة (الأمن العام) ورفع 207 كغم، خطف 91 كغم ونتر 116 كغم، وفاز بالفضية زيد الجابري (يرموك البقعة) ورفع 195 كغم، 85 كغم خطف و110 كغم نتر، وفاز بالبرونزية عمر كتكت (خريبة السوق) ورفع 153 كغم، 68 كغم خطف و85 كغم نتر.