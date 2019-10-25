تحطيم رقم أردني في بطولة الأندية برفع الأثقال

محمد عمّار

عمان- حطم الرباع عمر الزعبي، رقمه الأردني في بطولة الأندية برفع الأثقال، والتي يقيمها اتحاد اللعبة في صالة الكرامة بمدينة الحسين للشباب، حيث “كسر” الزعبي رقمه في رفعة النتر، محققا 75 كغم في وزن 49 كغم، فيما كان رقمه السابق 72 كغم، وحاول تحطيم الرقم العربي الذي يبلغ 85 كغم، لكنه لم يتمكن من ذلك، وهو لم يتجاوز 16 سنة، كما تم تسجيل العديد من الأرقام الشخصية للاعبين.

وتختتم اليوم منافسات البطولة بإقامة أوزان 73، 81، 89، 96، 102، 109 وفوق 109 كغم، وفي ختام البطولة قام رئيس الاتحاد عزام الزعبي، والأمين العام للاتحاد الرياضي للشرطة العقيد الركن فيصل السحيم، ورئيس لجنة الحكام أحمد العجارمة بتوزيع الميداليات على الفائزين.

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