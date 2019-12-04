تحفيز الابتكار لدى الأردنيين في “فعالية ستارتب ويكند”

عمان- دخول العصر الرقمي أدى إلى تحول جذري في ريادة الأعمال، الأمر الذي يفرض دعم الابتكار والتنافسية وتقديم فرص أعمال جديدة للمبدعين الابتكاريين. نتج عن ذلك زيادة كبيرة في عدد الشركات الناشئة محليا وعالميا. أيضا، تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية رائدة إقليميا في مجال الرعاية الصحية، وأصبحت مركزا إقليميا للسياحة العلاجية، لكن من أجل أن تصبح وجهة عالمية للرعاية الصحية، يجب أن يتحول القطاع الصحي الأردني إلى تقنيات أكثر ابتكارًا بحيث تقلص التكاليف وترفع من الكفاءة.

من هنا، وفي محاولة لربط إمكانات نمو الرعاية الصحية ضمن بيئة مبادرات الأعمال الريادية المزدهرة في الأردن، استضافت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن مجموعة من المواهب الشابة ضمن فعالية ” ستارتب ويكند الأردن – النسخة الصحية” الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، بتنظيم من “ستارتب ويكند” ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، باشتراك 65 مشاركا متحمسا موزعين على 26 فريقا، في محاولة لإيجاد حلول مبتكرة وممكنة تكنولوجيًا لقطاع الرعاية الصحية. اجتمعت الفرق وتدارست الأفكار، ثم عرضت نماذجها أمام لجنة تحكيم، الذين اختاروا بعد ذلك الشركات الناشئة ذات الإمكانات الأعلى.

كان أعضاء الفريق الفائز “سندي” سعداء بالوصول إلى المرحلة النهائية بعد تجربة مثيرة ومجزية، حيث قال زيد ربابة: “تطوير الفكرة في 3 أيام فقط كان تحديا كبيرا، لكن أنا وشريكتي سندس سمارة تمكنا من القيام بذلك! تعرفت على العديد من الأشخاص ذوي اهتمامات متشابهة، حيث أتيحت لنا الفرصة لتبادل الأفكار والتعلم من بعضنا البعض.” سيحصل الفريق الفائز على دعم لتطوير شركاتهم بحيث يتم إعدادهم لجذب الاستثمار أو حضانة العمل، مما يمكنهم من تحويل فكرتهم إلى شركة قائمة.