تحفيز الاستثمار في الزراعة رافعة لقطاعات اقتصادية واسعة

سماح بيبرس

عمان- يجمع خبراء اقتصاديون وزراعيون على أنّ قطاع الزراعة كان عبر السنوات الماضية مهملا ولم يحظ بالاهتمام الذي يؤهله لدعم قطاعات اقتصادية واسعة.

أمين عام اتحاد المزارعين، المهندس محمود العوران أكد أن الارقام الرسمية لا تعكس مساهمة القطاع الزراعي في النمو الاقتصادي بصورة حقيقية إذ إنّه يعتبر محرّكا لكثير من القطاعات الأخرى وبشكل كبير وأساسي وبالتالي فإنّ تطوّر هذا القطاع وزيادة انتاجه سينعكس على القطاعات الاخرى مثل النقل والصناعات البلاستيكية، والأدوية والقطاع التجاري.

وأكد أن تطور القطاع الزراعي يحتاج الى تطوير على الصناعات الغذائية لتكون قادرة على استيعاب الانتاج، مشيرا الى ضرورة تحوّل هذه الصناعات من التعبئة فقط للمواد التي يتم استيرادها الى تصنيع ما يتم انتاجه محليا.

ولفت إلى أن الاهتمام بهذا القطاع وزيادة انتاجه يعني زيادة استهلاك المواد الخام، وزيادة استخدام العمال والفنيين، والنقل وبالتالي تحريك الاقتصاد وحل أزمة البطالة والفقر.

وأكد ضرورة استغلال الميزة النسبية لمنطقة وادي الاردن من ناحية درجات الحرارة المناسبة للزراعة، فيما أنّ هناك ميزة أخرى تتمثل في نظافة المياه والتربة على عكس دول أخرى خصوصا أنّ الأردن لا يعاني من الحروب التي يكون احد آثارها السلبية التلوث.

وأكد أنّ الأردن يمتلك ميزة في انتاج مزروعات آمنة وسليمة وبأوقات مختلفة من العام، وبالتالي هذه الميزة لا بدّ من استغلاها خصوصا أنّ المختبرات الدوليّة تشهد أنّ المنتج الأردني آمن وسليم”.

وأكد ضرورة الترويج للمنتج الأردني من خلال السفارات ومن خلال عمل معارض دائمة في مختلف دول العالم.

وشدد على أهمية دعم الأبحاث العلمية التي من شأنها ان تطور المحاصيل، وخصوصا فيما يتعلّق بتطوير محاصيل قادرة على التكيّف لمواجهة التقلبات المناخية، مشيرا الى الحاجة الى تمويل مثل هذه الأبحاث لتطوير هذا القطاع.

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري أكّد ضرورة أن تقتنع الحكومات على ضرورة ايلاء هذا القطاع الأولوية اللازمة كي يتطوّر ويتقدّم وتزيد انتاجيته وبالتالي زيادة حصته من نمو الناتج المحلي الاجمالي.

وأوضح الحموري أنّه من الضروري أن يشهد هذا القطاع ثورة بيضاء من خلال التوجه الى الزراعة الحديثة التي تعتمد على التكنلوجيا المتطورة، كما اكد على ضرورة التوجه الى ما يسمى بـ”الزراعة التي تعتمد على الطلب” حيث يتم زراعة منتجات معيّنة بمواصفات معينة تطلبها عادة الجهة التي سيتم توريد البضاعة لها، موضحا بأنّ هذا سيساعد في زيادة التصدير الى دول العالم من منتجاتنا الزراعية.

وأكد ضرورة كسر حلقات التسويق الزراعي، بحيث تزيد المنفعة للمزارع ، كما لا بدّ من توفير الطاقة الكهربائية بطلف قليلة لهذا القطاع، ودعم أسعار مدخلات الانتاج مثل المبيدات، والادوية والادوات الزراعية.

وأشار الى ضرورة التثقيف الزراعي، وزيادة مشاركة المرأة في هذا القطاع من خلال تحسين ظروف العمل فيه والأجور فيه.

الخبير الاقتصادي د. مازن مرجي قال إنّ القطاع الزراعي تمّ تجاهله لسنوات طويلة، وحتى الاستراتيجية التي تم وضعها لم يتم تطبيقها وبقيت حبرا على ورق.

وأكد أهمية التركيز على المنتجات الاستراتيجية مثل الحبوب، حيث كان الاردن من بين الدول التي تنتج القمح والحبوب، لكنّها تراجعت مع الحصول على المنحة الاميركية “القمح”.

وأشار الى قانون “استخدامات الاراضي” الذي تشرف على تنفيذه وزارة البلديات والادارة المحلية حيث إنّها لا تطبق هذا القانون بالطريقة الصحيحة خصوصا فيما يتعلّق بتقسيم الأراضي الزراعية، حيث أنّ مساحات شاسعة خلال السنوات الماضية تحوّلت من أراض زراعية الى مساحات اسمنتية.

وأكد على ضرورة أن يكون هناك “قناعة وايمان” من الحكومة بأهمية انعاش هذا القطاع ، خصوصا أنّ المشكلة الأساسية في هذا القطاع كانت في عدم وجود رعاية له، مؤكدا على ضرورة ايجاد استراتيجية جديدة تطبق بشكل صحيح بهدف تحسين هذا القطاع.