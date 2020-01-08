“تحقق الأولمبية” تدعوا “مشتكي اليد” للاجتماع

عمان – الغد – دعت لجنة التحقق التي شكلتها اللجنة الأولمبية الأردنية بخصوص الشكوى التي تقدم بها ثلاثة من اعضاء مجلس ادارة اتحاد كرة اليد (جهاد قطيشات ونور عبيدات ومحمد ابو رمان)، إلى الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد المقبل، وذلك للاستماع اليهم حول البنود التي وردت في مضامين الشكوى.

وكانت لجنة التحقق التي تضم اعضاء من مجلس ادارة اللجنة الأولمبية الأردنية (أمين المومني وماهر محفوظ وناصر الحديد)، قد التقت يوم الأحد الماضي برئيس الاتحاد د. تيسير المنسي وأمين السر د. زين العابدين بني هاني، حيث اطلعتهم على ما احتوته الشكوى، اضافة الى اطلاعها على محاضر جلسات الاتحاد، وكل ما يخص البنود الواردة في الشكوى.

وينتظر أن ترفع لجنة التحقق تقريرها النهائي الى اللجنة الأولمبية بعد الانتهاء من اعمال التحقق وجمع البيانات حسب ما ورد في بنود الشكوى التي تمحورت حول مراكز الواعدين وتعيين مدربين في المراكز، وتسجيل الأندية في كشوفات الاتحاد، والغرامات المالية المفروضة على الأندية، اضافة الى استقالات في الهيئة العامة وعدم استدعاء بدلا من المستقيلين.

وكان رئيس نادي أم جوزة نبيل ابو رمان قد اكد أن ناديه سيلجأ الى الاتحاد الدولي من خلال اعتراض رسمي سيقدمه في حال عدم انصاف ناديه من قبل اللجنة الأولمبية حيال الشكوى التي تقدم بها النادي والتعي تتعلق بيقام الاتحاد باصدار هويتين لأحد اللاعبين ولفريقين، ما اثر على نتائج الفريق في مشاركته في دوري الدرجة الثانية وعدم تأهله الى الدرجة الأولى حسب ما اشار اليه ابو رمان.

الى ذلك رفع مجلس ادارة الاتحاد الى اللجنة الأولمبية رده بخصوص الشكوى التي تقدم بها نادي السلط والتي تتعلق باقامة الاتحاد لبطولة تنشيطية جرت في مدينة إربد بمشاركة اربعة فرق، والتي اعتبرها نادي السلط استعدادية لفرق دون غيرها.