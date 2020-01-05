“تحقق الأولمبية” تلتقي اتحاد كرة اليد

عمان – الغد – التقت لجنة التحقق التي شكلتها اللجنة الأولمبية الأردنية أمس، برئيس اتحاد كرة اليد د.تيسير المنسي وأمين السر د.زين العابدين بني هاني، بخصوص الشكوى التي تقدم بها ثلاثة من اعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة اليد جهاد قطيشات ونور عبيدات ومحمد أبو رمان.

وينتظر أن تكون لجنة التحقق التي تضم أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أمين المومني وناصر الحديد وماهر محفوظ، قد ناقشت الاتحاد ببنود الشكوى، والاطلاع على سجلات الاتحاد ومحاضر جلسات مجلس إدارة الاتحاد. وتركزت الشكوى على العديد من الأمور المالية المتعلقة بشراء الملابس الرياضية، ومكافآت مدربين مراكز الواعدين ومكافآت بطولة الأندية العربية، والغرامات المالية المفروضة على الأندية، وتسجيل الأندية واللاعبين.

إلى ذلك، قال رئيس نادي أم جوزة نبيل أبو رمان، أن ناديه سيلجأ الى الاتحاد الدولي في حال عدم انصافه من قبل اللجنة الأولمبية بخصوص الشكوى التي تقدم بها، والتي تتعلق بقيام الاتحاد باصدار هويتين لأحد اللاعبين في موسم واحد “واحدة للنادي العربي، وأخرى لنادي يرموك الشونة”، ما اثر على فرصة فريقه بالتأهل الى الدرجة الأولى، موضحا أن اصدار هويتين للاعب في موسم واحد يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.

وتقدم نادي السلط بشكوى إلى اللجنة الأولمبية، أشار فيها إلى قيام الاتحاد بتنظيم بطولة تنشيطية في مدينة إربد قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى وشاركت بها أربعة فرق، ما اعتبره نادي السلط ان هذه البطولة أعطت فرصة التدريب لفرق معينة دون غيرها.