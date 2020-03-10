تحقيق الاستفادة القصوى من كاميرا “Galaxy S20”

عمان- تعد الكاميرا التي طورتها سامسونج في سلسلة هواتف Galaxy S20 الأكثر تقدماً حتى الآن من الناحية التقنية في سلسلة هواتف Galaxy؛ حيث تجمع الكاميرا الجديدة بين نظام المكونات الرائدة والبرمجيات المبتكرة المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وقد تم تصميمها في هواتف Galaxy S20 وS20+ وS20 Ultra لتغيير الطريقة التي نلتقط بها الصور ونتفاعل من خلالها مع العالم من حولنا.

وتم تصميم كل جانب من جوانب كاميرا “Galaxy S20” لمساعدتك على التقاط الصور ومقاطع الفيديو وتعديلها ومشاركتها بشكل سلس ومريح أكثر من أي وقت مضى. ونقدم هنا بعض الإرشادات التي يمكنها مساعدتك على اكتشاف الميزات والقدرات الفائقة لتخليد كل لحظة، بالطريقة التي تراها أمامك. وعندما يتعلق الأمر بالتقاط صور واقعية بالمعنى الحرفي للكلمة، فإن دقة الكاميرا هي العامل الحاسم هنا. وبهدف مساعدتك على التقاط صور احترافية وواقعية، يأتي كل جهاز من أجهزة سلسلة Galaxy S20 مزوداً بكاميرا مع مستشعر متقدم حتى تتمكن من تسجيل لحظاتك الخاصة بدقة فائقة.

وتتميز كاميرا Galaxy S20 ليس فقط بكونها متطورة وقوية، بل أيضاً بقدرات التقريب Zoom الفائقة والمبتكرة؛ حيث تساعدك ميزة Space Zoom في هواتف Galaxy S20 على تقريب المشاهد التي تريد تصويرها لتبقى قريباً من كل التفاصيل. ويدعم هاتفا S20 وS20+ معدل تقريب بصريا يصل إلى 30 ضعفاً، بينما يدعم هاتف S20 Ultra تقريبا بصريا يصل إلى 100 ضعف تقريباً. وإذا كنت من محبي تصوير المناظر الطبيعية المذهلة مثل وقت الغروب، يمكنك الآن مع هواتف Galaxy S20 ضمان التقاط كل التفاصيل الجميلة بدقة 8K بدون الحاجة إلى أجهزة خارجية، ما يجعل هذه الهواتف مثالية لتلك اللحظات التي تستحق تصويرها بجودة سينمائية.

ليس ذلك فحسب، بل تساعدك هواتف Galaxy S20 أيضاً على التركيز على كل لحظة خاصة من خلال السماح لك باختيار وحفظ اللقطات التي ترغب بحفظها من الفيديوهات كصور بدقة 33 ميجابكسل عالية الدقة. كما تتيح لك هواتف سامسونج الجديدة مشاركة لحظاتك المميزة مع أصدقائك وعائلتك، بالدقة ذاتها من خلال بث مقاطع الفيديو بدقة 8K مباشرة إلى تلفاز سامسونج الذكي بدقة 8K.