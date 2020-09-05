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تحقيق بوجود “دواء حكومي” بمستشفى خاص

منذ 22 ثانية
تعبيرية

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محمود الطراونة

عمان – شكلت وزارة الصحة لجنة تحقيق بخصوص وجود مستهلك طبي نوع (gun) في أحد المستشفيات الخاصة، ويحمل نفس التشغيلة للمستهلك الطبي الوارد إلى مستشفى البشير الحكومي.
وجاء تشكيل لجنة التحقيق بناء على معلومات وردت خطيا لوزارة الصحة من أشخاص تقدموا بها للوزارة.
وشكل وزير الصحة الدكتور سعد جابر اللجنة من ثلاثة صيادلة وممرض قانوني من مديريات الترخيص والمهن والمؤسسات الصحية والرقابة والتدقيق الداخلي والمشتريات والتزويد، بهدف التحقق والتحقيق في الموضوع وموافاة الوزير بتقرير متضمنا التوصيات الخاصة به.
وقالت مصادر مطلعة، لـ”الغد”، ان “هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتابع حاليا الموضوع وتجري تحقيقا واسعا حول كيفية وصول التشغيلة المخصصة لمستشفى البشير الى المستشفى الخاص المشار اليه”، فيما لم يصدر عن الهيئة أي تفاصيل بالخصوص.

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