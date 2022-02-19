تحكيم نسوي في “الدرع”.. تقبل حذر وأولوية لتحسين أداء الحكام الرجال

مهند جويلس

عمان – تباينت آراء الشارع الرياضي، بعد تأكيد دائرة التحكيم في اتحاد الكرة، منح الحكمات الدوليات فرصة الظهور في بطولة درع الاتحاد، والمقرر انطلاقها الخميس المقبل.

ووصف مراقبون القرار بالجريء والسريع، بالتزامن مع تعدد أخطاء الحكام الرجال في الموسم الماضي بحسب خبراء، إذ أثرت أخطاؤهم على نتائج مباريات الدوري ومراكز بعض الفرق على سلم الترتيب.

وطالبت الأندية بتطوير مستوى التحكيم للرجال، وإيصاله إلى مرحلة مطمئنة، قبل أن يتم إقحام العنصر النسوي في قيادة مباريات المحترفين، سعيا لتطوير الكرة المحلية، فيما لم تنجح مطالب الأندية المستمرة في إحضار تقنية الفيديو “الفار” بالبطولات المحلية، نظرا لتكلفته العالية ماديا على اتحاد الكرة.

ولم تشهد المنطقة العربية تقدما كبيرا في هذا الجانب، إلا في عدد قليل من مباريات بطولات الرجال للمحترفين، وتكون على فترات متباعدة، ولمباريات غير جماهيرية ولا تحظى بأهمية كبيرة على الصعيد النقطي.

وأشارت دائرة التحكيم إلى أن بطولة الدرع فرصة للحكمات الأربع لإثبات جدارتهن في حجز أماكنهن ببطولة الدوري المقبلة، أو الاكتفاء بإدارة مباريات الإناث للموسم المقبل، علما بأن عددا كبيرا من الحكام يشعرون بالراحة مع المدير الجديد للدائرة عمر بشتاوي ومساعده عوني حسونة.

ويتمنى عدد من متابعي دوري المحترفين، إعادة جائزة الحكم الأفضل في دوري المحترفين، أسوة ببعض الجوائز الفردية التي كشف الاتحاد الإعلان عنها، ما يشجع الحكام من كلا الجنسين على تقديم الأفضل وتقليص عدد الأخطاء.

وشهدت بعض المباريات الودية في الأيام الماضية، إدارة المباريات من قبل حكمات كساحة أو كمساعدات، وكانت مباراة سحاب والبقعة في ختام دوري المحترفين الموسم الماضي، الانطلاقة الأولى للحكمات في بطولات المحترفين، إذ تولت الحكمة إسراء مبيضين قيادة المباراة وبمساعدة صابرين وإسلام العبادي، وحنين مراد كحكمة رابعة، قبل أن يتم اختيارهن لإدارة مباراة الكرمل ومنشية بني حسن في ختام دوري الأولى الموسم الماضي، مع تبادل الأدوار بين مراد ومبيضين، إضافة إلى إدارتهن لبعض مباريات الدوري السعودي للسيدات مؤخرا، وللمرة الثاني على التوالي.

وفي هذا الصدد، قال مدير فريق الكرة في الوحدات محمد جمال، إنه يجب أن تكون هناك ثقافة عند اللاعبين بتقبلهم فكرة إدارة المباراة من قبل سيدة، وفي حال لم تكن موجودة، فإن المباريات ستكون صعبة على الحكمات واللاعبين والفرق في آن واحد.

وبين جمال في معرض رده على استفسارات “الغد”، أن إقحام الحكمات في مباريات الرجال يحتاج إلى وقت أطول، من خلال البدء معهن بصورة تدريجية، عن طريق بطولات الدرجات الثالثة ثم الثانية والأولى وصولا إلى المحترفين.

وأضاف: “من الصعب أن تدير حكمة إحدى مباريات الأندية الكبيرة أو الجماهيرية، نظرا لطبيعة المباريات وحساسيتها من المدرجات وداخل المستطيل الأخضر، وبطولة الدرع ستحكم على ذلك بصورة أوضح”.

وبين جمال أن مستوى الحكمة إسراء مبيضين وزميلتها صابرين العبادي في مباراة فريقه الودية الاخيرة أمام مغير السرحان، كان جيدا رغم الالتحامات المستمرة ما بين اللاعبين، إلا أن التجربة تحتاج إلى فترة أطول حتى يتم إقحام السيدات في إدارة مباريات الرجال الرسمية.

من جهته، أكد رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، أن حضور الحكمات في بطولة الدرع أمر إيجابي، لكنه يرى أن حظوظهن في بطولة الدوري ضئيلة، نظرا لقلة خبرتهن في إدارة المباريات الجماهيرية تحديدا.

وأوضح العجلوني أن الحكمات لا يتمتعن بالجرأة الكافية حسب نظره، مشيرا إلى أن بعض القرارات التي تتخذها الحكمة خلال اللقاء تتسم بالتردد والخوف، وبين بأن الحكمة التي قادت مباراته الودية مع منتخب الشباب قدمت أداء جيدا.

وتابع: “أرى بأنه لا يجب أن الاستعجال، ولكن على الجماهير تقبل الفكرة، ويجب ألا تتم الإساءة للحكام في دوري المحترفين سواء للرجال أو السيدات، لا سيما في ظل رغبتنا بحضور العائلات إلى المدرجات”.

وتحدث المدير الفني لفريق مغير السرحان خالد الدبوبي، أنه مع تعيين الحكمات في بطولات الرجال، لأنها قادرة على تقديم مستويات مميزة، موضحا بأن الحكمات يتمتعن بجرأة في اتخاذ القرارات.

وكشف الدبوبي عن استغرابه من استياء بعض الفرق من هذه الخطوة، نظرا لأن السيدة جديدة على كرة القدم المحلية، مبينا بأنه في حال إثبات جدارتها فإنه لا مانع من وجودها، أسوة بالعديد من دول العالم التي تتبع هذه الخطوة.

فيما يرى المتابع الرياضي مصطفى أسعد، أن مسألة حضور الحكمات في مباريات الرجال أمر صعب، في ظل عدم اقتناع بعض الجماهير، مقدرا في الوقت ذاته دور المرأة في المجتمع بشكل عام.

وأوضح أسعد أن الجماهير تنفعل كثيرا خلال المباريات، ومن الممكن بأن يختلط الحابل بالنابل في بعض المواجهات، متأملا بأن تتحسن سلوكيات المشجعين من خلال عدم التلفظ بالإساءات خلال المباريات تجاه أي فرد من المنظومة الكروية.