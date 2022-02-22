تحميلات قياسية لتطبيق ترامب للتواصل الاجتماعي

تم إطلاق مشروع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجديد للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) في وقت متأخر أمس الأحد على متجر تطبيقات أبل.

وهو ما قد يشير إلى عودة ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد حظره من عدة منصات العام الماضي.

وبات التطبيق متاحاً قبل منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة وتصدر قائمة التطبيقات المجانية على المتجر.

وتم تنزيل تطبيق (تروث سوشيال) تلقائياً على أجهزة أبل التي تخص المستخدمين الذين طلبوا التطبيق مسبقاً.

وذكر العديد من المستخدمين أنهم إما يواجهون مشكلة في التسجيل للحصول على حساب أو تمت إضافتهم إلى قائمة انتظار برسالة تقول “نظراً للطلب الهائل، وضعناك على قائمة الانتظار الخاصة بنا”.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن التطبيق كان متاحاً للأشخاص الذين تمت دعوتهم لاستخدامه خلال مرحلة الاختبار.

وتم حظر ترامب من استخدام مواقع تويتر وفيس بوك ويوتيوب وغوغل بعد الهجوم الذي وقع في السادس من يناير عام 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي من قبل مؤيديه، بعد اتهامه بنشر رسائل تحرض على العنف.

وستنضم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا برئاسة النائب الجمهوري السابق ديفين نونيس، والتي تقف وراء مشروع (تروث سوشيال)، إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تطرح نفسها على أنها مدافعة عن حرية التعبير وتأمل في جذب المستخدمين الذين يشعرون بأنه يتم حجب آرائهم على منصات التواصل الاجتماعي الحالية.

وحتى الآن، لم تقترب أي من الشركات الجديدة، ومنها منافسون لتويتر مثل جيتر وبارلر وموقع رامبل لمقاطع الفيديو، من مضاهاة شعبية نظرائها من المواقع الشهيرة.