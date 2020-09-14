تحميل تطبيق “كونديرا” يتخطى حاجز 10 آلاف خلال 48 ساعة

دبي- أعلنت شركة “كيه إف سولوشنز”، الشركة الحديثة التي اتخذت من دبي مقرا لها، عن إطلاق “كونديرا”، التطبيق المميز للهواتف الذكية والذي تم تطويره بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتمكين الأفراد والأعمال من إجراء عمليات البحث واتمام كتابة المقالات في دقائق مما يعزز إنتاجيتهم وكفاءتهم.

وقد تم إطلاق تطبيق ومنصة الويب “كونديرا” رسميا اليوم باللغة الإنجليزية كمرحلة أولى، والذي سبق طرحه في بدايات الشهر الحالي، على أن يتم دمج البحث باللغة العربية في مطلع 2021، بالإضافة إلى خطة ممنهجة لتضمين البحث بلغات أخرى خلال الأشهر التالية. وجدير بالذكر أنه قد تم إطلاقه وصمم “كونديرا” لإحداث طفرة في الآلية التي نعمل وندرس ونفكر بها، وهو ما سيبدل معايير البحث والكتابة في منطقة الشرق الأوسط، من خلال توفير منصة مبتكرة قادرة على إعداد الملخصات وكتابة المقابلات بسرعة فائقة مع مراعاة الدقة. وفي ظل تضمين حلول الذكاء الاصطناعي افتراضيا في مختلف المجالات والصناعات، سواء لتعزيز الأداء التقني أو لتحليل مجموعات ضخمة من البيانات، يأتي دخول تطبيق “كونديرا” ليمكن الموظفين والأفراد في المنطقة ليصبحوا أكثر إنتاجية من خلال توفير الوقت، ومنحهم الآليات التي تساعدهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة قائمة على تحليل البيانات والمؤشرات.