“تحولات الشكل الدال في الواقع الافتراضي” دراسة وتحليل للباحث عبدالله التميمي

عزيزة علي

عمان- صدر للفنان التشكيلي والباحث عبدالله أحمد التميمي كتاب بعنوان “كيف تقرأ الشكل الدال-دراسة تحولات الشكل الدال في الواقع الافتراضي”، عن دار أمواج للنشر والتوزيع.

ويشير التميمي إلى أن مفهوم الشكل الدال يشمل جميع المؤثرات البصرية التي تحيط بنا، التي تتحدد معانيها الظاهرية من وجودها، وتتمحور حول مجموعة من النقاط والخطوط والمساحات التي توحي الى الدلالات التعبيرية، فالشكل لابد أن يدل على شيء أو يشير الى شيء، وليس بالضرورة أن يتصف بالديمومة، فأي عمل فني له شكل متفرد دال عليه، من حيث تنظيم العلاقات الخاصة به على وسيط مادي لذلك العمل، الذي من شأنه أن يثير في المتلقي الدهشة في الموقف الإستطیقي.

لذلك فإن الفنان ليس بالضرورة أن يكون صاحب فكر عميق مجبول بالحالة الانفعالية، أو صاحب تجارب تراكمية، إنما الفنان الحقيقي هو ذلك الشخص الذي يدرك ويفكر ويتخيل ويحس بوعي كامل من خلال وسيط فني مادي، وأيا كانت انفعالاته وأفكاره متفجرة أو باردة، عميقة أو سطحية، فإنها تتمثل في النهاية في ذهنه متجسدة على هيئة صور واقعية أو افتراضية، ويعلم كثير من الفنانين أن الشكل لا يقوم على فكرة مجردة فقط، بل إن هذه الفكرة تحتاج الى وسيط مادي يظهرها للوجود. وهنا اتخذ الشكل الهيئة الواقعية المتمثلة بالمظهر الحسي المدرك مع إضافة المعنى والمضمون لذلك الشيء الكامن في ذاته، وفق معايير بناء التكوين العام للعمل الفني التي تثير في المتلقي انفعالاً استطيقياً.

التميمي قال في تصريح لـ”الغد”، إن الكتاب يقدم نظرة عن مفهوم الشكل في الواقع، وعن تحولات الشكل الدال في الواقع الافتراضي، مبينا أن تكنولوجيا الاتصالات كان لها أثر بارز في مجريات الحياة المعاصرة بدرجات مختلفة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، كما أثرت صناعة الصورة في تكنولوجيا الإعلام، من خلال إعادة تشكيل النظام العالمي المعاصر بصورة جديدة تبعاً لسياسة العولمة، بحيث يضغط المكان والزمان الافتراضي على تكوين الشكل المراد تسويقه على الشعوب، وأن تحولات الصورة المنتجة من هذا المزيج تعد مادة أولية لبناء الإدراك الواعي للأشكال الدالة.

ويضيف: “وبالشكل تتحول الانفعالات الغامضة والعصية عن الفهم، الى شيء محدد ومنطقي ومتجسد فوق الأرض؛ حيث يمكن أن يكون التعبير عن الفن واقعيًا أو تجريديًا، وكل أنواع الغرابة ممكنة في هذا المجال، ولكن سيقتصر الجمال في النهاية على الأعمال الفنية التي يمكننا فهمها فقط “كلايف بل”؛ حيث يعد الشكل أحد عناصر بناء العمل الفني إضافة الى الخط، اللون، الملمس والفراغ، ويشير الشكل إلى شيء مدرك ثلاثي الأبعاد يحيط بالحجم، مع العرض والارتفاع”.

ويوضح التميمي “يمثل الشكل الفني الدال إحدى وسائل التعبير التي يستخدمها الفنان لوصف الواقع المدرك، المادي أو الخيالي، وهو بمثابة أداة للتعبير عن حاجة الإنسان واهتماماته بكل الاتجاهات، بما في ذلك الفن التشكيلي الذي يعد شكلاً من أشكال النشاط الاجتماعي الذي يكشف عن الواقع المدرك والواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد “3D”، وما إلى ذلك من أشكال الفنون التطبيقية”.

ويقول إن التقدم التكنولوجي أدى إلى التسارع في البيئة الرقمية، وتوسع مفهوم الشكل الدال ليشمل العديد من المجالات الفنية والمعمارية الى الطب وعالم التسوق الالكتروني، حيث يتجسد الواقع الافتراضي كوسيط يمثل بنكاً للأشكال الدالة، تحاكي في إطارها العام الحقيقة، ولها القدرة أيضاً على تغير الشكل بما يتناسب مع الغاية.

كما أن الواقع الافتراضي وضع الشكل الدال في السياق الأوسع لتطور اتجاهات الفنون التشكيلية، من خلال الجمع بين عناصر بناء العمل الفني والتكنولوجيا في الوقت ذاته، حيث يقوم الفنانون بتجربة هذه التقنية الرقمية من خلال إنشاء تكوينات إبداعية تتصف بالمحاكاة للواقع الحقيقي مع تفاعل وانغماس المتلقي بالشكل المنتج.

وحول الدال وشكله، يقول المؤلف: “هذا التساؤل يثير انفعالًا عميقاً لدى كثير من الناس، ما هذا الشكل وماذا يشبه؟ وما القاسم المشترك بين هذه الأشكال المتباينة التي نطلق عليها الأعمال الفنية، وما الصفة التي تجمع بين الشكل الواقعي المحسوس المدرك وبين الافتراضي الغائر في الخيال والوهم، فالشكل هو كل شيء يحيط بنا نبصره ويؤثر في إدراكنا الحسي، وفي الوقت ذاته يعبر عن معنى ظاهري أو افتراضي، وغالباً ما يتحقق الجانب المكاني في المضمون التعبيري عن الأشكال الدالة في أصناف الفنون كافة، وتكون على شكل توليفات محبوكة من الخطوط، والألوان، والحركة، والإيقاع”.

ويضيف التميمي “تكمن دلالة الشكل في العمل الفني عبر القيمة الجمالية كمدرك حسي له معنى كامن في ذاته، الذي من شأنه أن يثير في المتلقي “المشاهد” انفعالاً استطيقياً، لما يحمله هذا الشكل من قيمة إيمائية تعبيرية، يكون له أثر بالموقف الجمالي على هيئة استجابة تتصف بالدهشة بمستوى القيمة التعبيرية لهذا الأثر الفني. لذلك فإن الشكل الجمالي المبدع يهز أعماق النفس البشرية؛ لأنه يعبر عن انفعال مبدعه ويوصل إلينا هذا الانفعال، وهو ما يمنح العمل الفني تلك القدرة على إثارة الوجدان الاستطيقي بالمتلقي، فيصبح العقل يعمل بطريقة أفضل في حضور التعاطف مع الشكل الدال”.

ويشير المؤلف الى أن الفنان يرى ويبصر شكل الوجود بصورة أكثر حدة ودقة حين تشترك عواطفه مع حواسة، وفي الحقيقة أن غالبية البشر لا تستطيع أن ترى الأشكال رؤية حقيقية إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً عاطفياً مع الشكل الدال، مبينا أن هذا يساعد الواقع الافتراضي على صناعة تحولات الشكل الدال الذي يحقق قيمة سيكولوجية خاضعة لمعاير ومضامين المكان، والزمان، والفكرة، كما يسهم في تنظيم وبناء الشكل الوهمي ثلاثي الأبعاد (3D)، المكون من عمق على سطح ثنائي الأبعاد.

ويزيد التميمي “يعمل الواقع الافتراضي على صياغة الاختزالات الشكلية وفق أساليب ومحددات فنية من خلال تأكيد القيمة التعبيرية لأجزاء معينة في الشكل الجمالي، ويشير الشكل أيضاً إلى الأشياء التي لها طول وعرض وارتفاع، مكونة بذلك أشكال البعد الثالث أو المنظور الوهمي، وبالتالي تصبح الدائرة كرة، وتصبح المربعات مكعبات، ويصبح المثلث مخروطًا أو هرمًا. وبذلك تمنح الأشكال قيمة رمزية مزدوجة، ليعبر الشكل عن خصوصيته بتفاعله مع الأشكال الأخرى وفق معاير تقنية يحددها الفنان، والمستلهمة غالباً من الواقع الحقيقي”.

ويبين المؤلف “رغم أن فكرة صناعة الأشكال يجب أن يكون لها طول وعرض وارتفاع حتى يمكن اعتبارها أشكالًا، إلا أن تقسيم الشكل في الفن جاء إلى فئتين رئيسيتين؛ الأولى تقوم على صناعة الأشكال الهندسية من خلال استخدام تأثيرات الظل والضوء، والثانية غالباً ما تكون في فهم تأثيرات الضوء الساقط على شيء مادي، لأن ذلك يساعدهم على فهم ماهية الشكل، ليتم بعد ذلك خلق وهم للشكل المرئي، مع الأخذ بعين الاعتبار درجة التباين.

ويشير التميمي الى أن الظل في الأساس يمثل المنطقة المظللة التي تكون أغمق درجة من تدرج الضلال على الشكل الناتج، بسبب الضوء الساقط على سطح الشكل، ومن خلال ذلك الفهم للشكل الدال في الفن، تلتقي الأشكال ثنائية الأبعاد مثل المربع أو الدائرة مع البعد الثالث لتصبح أشكالًا هندسية؛ مخروط، مكعب، كرة، وأسطوانة؛ حيث كانت هذه الأشكال سبباً في ولادة المدرسة التكعيبية والفن التجريدي في القرن العشرين.

ويتحدث المؤلف عن تأثيرات الضوء والظل والخط التي تعتمد على إنتاج أشكال وهمية ثلاثية الأبعاد ذات إيحاءات ودلالات إدراكية مرئية، كما في فن الشارع الذي يعتمد بالدرجة الأساس على درجة التباين بين الألوان، لإنتاج فكرة المنظور في الحيز المكاني، بهدف التجسيم والخداع البصري، فيتوهم المتلقي بوجود عمق فراغي ولكن في الوقت ذاته لا يستطيع أن يلمسه. ويؤدي هذا التباين بين حجم العناصر الكبيرة والصغيرة إلى إدراك العمق الفراغي نتيجة تطابق الفارق الحجمي للعناصر المكونة للشكل الدال، فتكون الأشياء بعيدة نوعاً ما بالنسبة لموقع الرائي وإدراكه لها، وكلما اقترب العنصر من الرائي كبر حجم الشكل بالنسبة له.

وينوه الى أن بعض الأعمال الفنية يمكن أن يتم بناء نظام التشكيل المكاني للعناصر على أساس موضع الأشياء بالنسبة لأول خط سفلي تستقر عليه العناصر في العمل، أو بالنسبة لخط الأفق فيمكن تحقيق المنظور الخطي في العمل من خلال إحداث تواز تقديري لجميع الخطوط الموجودة في التكوين وكأنها تلتقى في نقطة تسمى “نقطة التلاشي”، بينما تكون جميع نقاط التلاشي على خط الأفق موازية لخط الأرض، كما يمكن إضفاء البعد الثالث على الشكل من خلال الألوان الدافئة حيث تعطي هذه الألوان تأثيراً بأنها أقرب إلى الناظر وأكبر حجماً مما هي عليه بالنسبة للألوان الباردة، وكذلك الألوان ذات القيمة الضوئية العالية “الأشد لمعاناً”، يمكن أن تأتي في مقدمة الشكل، وتتدرج الألوان ذات القيمة الضوئية الأقل في خلفية الشكل المرئي، ويمكن استخدام خاصية التقابل اللوني للفصل بين العناصر القريبة والبعيدة.

وينوه المؤلف الى أن الشكل في العالم الافتراضي يجمع بين ثناياه عناصر متناظرة عدة بين الواقع والخيال. ويتمثل ذلك بين الأشكال الثابتة والمتحركة، ويعمل الفنان على نسجها لتكوين عمل فني متجانس يتصف بالوحدة والتكامل. وكأنها في العالم الحقيقي من حيث الحركة والإحساس. وفي السياق ذاته لا يمكن لنا اعتبار الشكل وعاء مستقلا عن عناصر العمل الفني، كما أن الشكل في الواقع الافتراضي ليس قالبا تصب داخله المادة الخام، بل إنه أشبه بنسيج العنكبوت الذي ينسج بنظام الكتروني ثلاثي الأبعاد.