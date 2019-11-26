تحويلات جديدة في أوتوستراد عمان- الزرقاء

عمان- الغد- أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان أنها ستقوم، وبالتعاون مع إدارة السير المركزية / قسم الرصيفة، بإجراء تحويلات للسير للمنطقة الواقعة على تقاطع أوتوستراد عمان–الزرقاء مع طريق الحزام (جسر الحزام –البيبسي) ضمن مشروع باص التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء / الحزمة الثالثة واجراء ترتيبات السير الآتية اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق 29/11/2019 :

1- إغلاق حركة السير أعلى جسر الحزام مع إغلاق جميع الرمبات واللوبات الموصلة اليه

2- يبقى السير بالاتجاهين تحت جسر الحزام كما هو على مساره في هذه المرحلة

3- السير القادم من الزرقاء الى عمان يبقى بنفس الاتجاه وبدون التوقف على الإشارة الضوئية الجديدة مع التزامه المسارب الثلاث اليمنى قرب الإشارة الضوئية الجديدة.

4- المركبات القادمة من الحزام الى الزرقاء تبقى على مسارها الحالي من خلال رامب الزرقاء المجاور لجسر الحزام

5- منع السير القادم من الحزام باتجاه عمان (من خلال جسر الحزام)ويحول بشكل كامل الى الطرق البديلة المتوفرة في منطقة ماركا وخاصة تحويلة ماركا المجاورة لمركز التدريب المهني (الإشارة الضوئية) وطريق مسجد الهملان وطريق ماركا الجنوبية او من خلال سلوك الطريق الى الزرقاء والالتفاف من خلال نفق أبو صياح والعودة الى عمان.

6- تحويل باقي حركات السير الى الإشارة الضوئية الواقعة على التقاطع مقابل كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتكنيك) وعلى النحو التالي:

أ‌) السير القادم من عمان الى الزرقاء يبقى بنفس الاتجاه، ولكن محكوم بالإشارة الضوئية الجديدة.

ب‌) السير للشاحنات القادمة من عمان الى الزرقاء يبقى كما هو حاليا من خلال اعلى جسر ماركا عبر تحويلة ماركا .

ج‌) السير القادم من الزرقاء الى الحزام يلتزم المسارب اليسرى والمحددةوالمخصصة له ويسلك يسارا باتجاه الحزام من خلال الإشارة الضوئية الجديدة

7- تم تأمين عناصر السلامة المرورية والاشارات الارشادية والتحذيرية المناسبة لهذه المواقع والطرق ونرجو الالتزام بإرشادات إدارة السير والاشارات الارشادية والتحذيرية في الموقع.

8- ينصح باستخدام الطرق البديلة مثل طريق الزرقاء – بيرين شفا بدران (والتي تم تأهيلها لاستقبال حركة المرور) وطريق ياجوز – صويلح وطريق الزرقاء – الرصيفة – ماركا وطريق ممر عمان التنموي وتجنب مناطق تحويل السير ما أمكن.