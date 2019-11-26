تحويلات سير على تقاطع اوتوستراد عمان – الزرقا اعتبارا من الجمعة

عمان -أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان انه وبالتعاون مع إدارة السير المركزية / قسم الرصيفة ،سيتم اجراء تحويلات للسير للمنطقة الواقعة على تقاطع أوتوستراد عمان–الزرقاء مع طريق الحزام(جسر الحزام –البيبسي)ضمن مشروع باص التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء / الحزمة الثالثة اعتبارا من صباح يوم الجمعة المقبل الموافق 29 تشرين الثاني .

وقررت الوزارة حسب بيان اصدرته اليوم الثلاثاء ،إغلاق حركة السير اعلى جسر الحزام مع اغلاق جميع الرمبات واللوبات الموصلة اليه، ويبقى السير بالاتجاهين تحت جسر الحزام كما هو على مساره في هذه المرحلة .

ويتوجب على السير القادم من الزرقاء الى عمان ان يبقى بنفس الاتجاه وبدون التوقف على الإشارة الضوئية الجديدة مع التزامه المسارب الثلاثة اليمنى قرب الإشارة الضوئية الجديدة..وعلى المركبات القادمة من الحزام الى الزرقاء ان تبقى على مسارها الحالي من خلال رامب الزرقاء المجاور لجسر الحزام .

كما قررت الوزارة منع السير القادم من الحزام باتجاه عمان (من خلال جسر الحزام)ويحول بشكل كامل الى الطرق البديلة المتوفرة في منطقة ماركا وخاصة تحويلة ماركا المجاورة لمركز التدريب المهني (الإشارة الضوئية)وطريق مسجد الهملان وطريق ماركا الجنوبية او من خلال سلوك الطريق الى الزرقاء والالتفاف من خلال نفق أبو صياح والعودة الى عمان.

وستعمل الوزارة على تحويل باقي حركات السير الى الإشارة الضوئية الواقعة على التقاطع مقابل كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتكنيك)وعلى النحو التالي: يبقى السير القادم من عمان الى الزرقاء بنفس الاتجاه ولكن محكوم بالإشارة الضوئية الجديدة..ويبقى السير للشاحنات القادمة من عمان الى الزرقاء كما هو حاليا من خلال اعلى جسر ماركا عبر تحويلة ماركا .. وتلزم الوزارة السير القادم من الزرقاء الى الحزام بالمسارب اليسرى والمحددة والمخصصة له ويسلك يسارا باتجاه الحزام من خلال الإشارة الضوئية الجديدة واشارت الوزارة الى انه تم تأمين عناصر السلامة المرورية والاشارات الارشادية والتحذيرية المناسبة لهذه المواقع والطرق ونرجو الالتزام بإرشادات إدارة السير والاشارات الارشادية والتحذيرية في الموقع.

ونصحت باستخدام الطرق البديلة مثل طريق الزرقاء – بيرين شفا بدران (والتيتم تأهيلها لاستقبال حركة المرور) وطريق ياجوز – صويلح وطريق الزرقاء – الرصيفة – ماركا وطريق ممر عمان التنموي وتجنب مناطق تحويل السير ما أمكن. -(بترا)