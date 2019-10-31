تحويلات ضمن مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء

عمان- أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير المركزية وسير الرصيفة عن إجراءات لتحويلات السير ضمن مشروع الباص السريع بين مدينتي عمان والزرقاء الحزمة الثالثة، والواقعة بين نفق أبو صياح ومسجد حي إسكان الأمير هاشم (قبل جسر البيبسي) وبطول 1500 متر.

وقررت الوزارة تحويل السير للمرحلة الأولى يوم السبت المقبل للقادمين من الزرقاء الى عمان باتجاه تحويلة حي الفاخورة، والتي تبدأ بعد نفق أبو صياح خلف صالات الافراح ولغاية مسجد حي إسكان الأمير هاشم، ويتوجب على السير القادم من الزرقاء باتجاه الصالات سلك تحويلة الفاخورة، وعلى مسافة 950 مترا من بدايتها يوجد مدخل خاص يؤدي الى صالات الافراح والمحلات التجارية الواقعة على الأوتوستراد والمخرج من الطريق المقابل للحديقة المرورية.

كما قررت الوزارة اغلاق مدخل شارع الملك طلال المؤدي الى المشيرفة على الأوتوستراد وتوفير بديل لسكان حي الأمير هاشم والفاخورة للعودة الى الأوتوستراد باتجاه عمان من خلال استخدام طريق المدخل المجاور للحديقة المرورية للدخول الى تحويلة الفاخورة أو استخدام الطريق الفرعي المؤدي الى إسكان النقب او استخدام الطريق الرئيسي الرصيفة – ماركا، حيث يبقى السير بالاتجاه من عمان الى الزرقاء كما هو على مساره في هذه المرحلة.

وأشارت الوزارة إلى ان تحويلات المرحلة الثانية، التي ستبدأ من صباح يوم الثلاثاء المقبل، تتضمن تحويل السير القادم من عمان الى الزرقاء من المنطقة المحاذية لمسجد حي الأمير هاشم الى الجهة الأخرى من الطريق، بحيث يصبح السير في هذه المنطقة باتجاه واحد من عمان الى الزرقاء، كما قررت آلية الدخول الى منطقة جت وادي العش من خلال التحويلة الفرعية الموضحة بالإشارات الارشادية على الطريق.

وبينت الوزارة انه تم تأمين جميع عناصر السلامة المرورية والاشارات الارشادية والتحذيرية المناسبة لهذه المواقع والطرق، داعية الى الالتزام بارشادات السير والاشارات الارشادية والتحذيرية والسرعات المقررة داخل التحويلة حفاظا على سلامة المواطنين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة مثل طريق الزرقاء – بيرين شفا بدران والتي تم تأهيلها لاستقبال حركة المرور، وطريق ياجوز – صويلح وطريق الزرقاء – الرصيفة – ماركا، وطريق ممر عمان التنموي وتجنب مناطق تحويل السير ما أمكن. — (بترا)