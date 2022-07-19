تحويلات مرورية على أوتستراد عمان – الزرقاء

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير المركزية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تحويلات مرورية على طريق أوتستراد عمان – الزرقاء، ضمن مشروع الباص سريع التردد/ الحزمة الثانية وذلك اعتباراً من صباح يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، أنه سيتم تحويل حركة السير القادم من “عمان باتجاه الزرقاء” إلى “مسربي الباص سريع التردد المنشأة حديثا”، لتبدأ من “كازية فلسطين إلى نفق المزارع”، وذلك لإتاحة العمل في مسارب الطريق الرئيسي جهة اليمين شاملة أعمال البنية التحتية كافة.

وأكدت الوزارة أن التحويلة المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات كوادرها العاملة في الميدان، وتعليمات كوادر إدارة السير المركزية.