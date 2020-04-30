تحويلات مرورية على شارع الاستقلال السبت المقبل

عمان- تقوم أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير بتحويلات مرورية يوم السبت المقبل، استكمالا للحلول المرورية وأعمال مشروع الباص سريع التردد ضمن مرحلة شارع الاستقلال، وذلك بإغلاق المقطع الممتد من جسر المربط صعودا لغاية دائرة الرقابة الصحية.

وقال مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن الأعمال تتطلب للقادم من دوار الداخلية عبر شارع الاستقلال وعند وصوله لدائرة الرقابة الصحية، تحويل السير باتجاه اليمين (مدخل الهاشمي الجنوبي) عبر شارع زين العابدين، ثم شارع فاطمة بنت الحسن وصولاً لشارع الجيش، والاستمرار باتجاه وسط البلد أو باتجاه شارع اليرموك.

واضاف أنه سيتم تحويل السير القادم من شارع اليرموك ووسط البلد باتجاه دوار الداخلية حيث سيكون المسير عكس اتجاه السير لمقطع الاغلاق لغاية دائرة الرقابة الصحية ثم العودة لمساره الصحيح باتجاه دوار الداخلية، حيث تم استحداث فتحات بالجزيرة الوسطية بشارع الاستقلال لهذه الغاية.

ويتطلب العمل، وفق الفاعوري، إغلاق نفق الاستقلال للقادم من الزرقاء باتجاه شارع الاستقلال وتحويله باتجاه جسر القصور والاستمرار من خلال شارع الأردن وصولاً لشارع الاستقلال أو الالتفاف والعودة لتقاطع النشا. وبين الفاعوري أن الأمانة ستقوم بالتعاون مع إدارة السير، بتوفير وسائل السلامة المرورية والشواخص الارشادية والتحذيرية على مسار الاغلاق ومسار التحويلات بالإضافة لتواجد كوادر إدارة السير وأعوان المرور التابعين لأمانة عمان الكبرى.-(بترا)