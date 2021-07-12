تحويلات مرورية على طريق الشونة الجنوبية – الكفرين

عمان – الغد- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة السير، اليوم الاثنين، عن إجراء تحويلات على طريق الشونة الجنوبية – الكفرين، ضمن أعمال إعادة انشاء المرحلة الثانية من الطريق، وذلك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 13-7-2021.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، إن منطقة الاغلاق ستكون من محطة الاغوار للمحروقات إلى متصرفية لواء الشونة الجنوبية، وسيتم تحويل السير القادم من عمان والرامة والكفرين باتجاه الشونة الجنوبية والكرامة والسلط بحيث سيتم استخدام تحويلة الجواسرة وحسب الشواخص المبينة في الموقع.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم تحويل السير باتجاه جسر الملك حسين والشونة الجنوبية بحيث يتم استخدام الطريق الموازي لقناة الملك عبدالله – محطة محروقات الاغوار وحسب الشواخص المبينة في الموقع، وسيتم تحويل السير القادم من السلط وادي شعيب باتجاه عمان – الرامة بحيث سيتم استخدام طريق الجواسرة من مثلث مستشفى الشونة الجنوبية، فيما سيتم تحويل السير القادم من الكرامة وجسر الملك حسين باتجاه عمان –الكفرين – الرامة، بحيث يتم استخدام الطريق الموازي لقناة الملك عبدالله.

وأكدت الوزارة، أن كافة التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة والاشارات الارشادية والتحذيرية اللازمة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الامنة والاشارات التحذيرية وتعليمات كوادر الوزارة العاملة في الميدان وإدارة السير المركزية.

يشار إلى أن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، بين خلال افتتاح المرحلة الأولى من الطريق، أن الأعمال في المرحلة الأولى شملت صيانة الطريق بالكامل، وإعادة انشاء الطريق ليصبح بأربعة مسارب مفصول بجزيرة وسطية وانشاء طبقات رصف جديدة واعمال انشاء جدران استنادية وحواجز حماية ودعامات بالإضافة الى عبارات صندوقية وعبارات انبوبية ومناهل تصريف مياه الامطار وحواجز معدنية وكذلك انشاء جدار بتقنية التربة المسلحة وجابيون وعمل بعض التحاويل المرورية (تحويلة الجواسرة بطول (5) كم وتحويلة الروضة بطول (1) كم وتحويلة الجوفة الرامة بطول (5) كم، وتحويلة المغطس بطول (7) كم) وتنفيذ خطوط مياه بديلة للخطوط القائمة في الطريق الرئيسي وعمل مدخل الروضة بطول حوالي (5.100) كم وتنفيذ الطريق الموازي لقناة الملك عبدالله بطول (3)كم، ذلك بأعلى المعايير الهندسية المتبعة، ووفق خطة الوزارة.