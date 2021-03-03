تحويلات مرورية على طريق الملك عبدالله الأول

عمان -الغد- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الاربعاء ، عن إجراء تحويلات مرورية ضمن الحزمة الاولى من اعمال مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء في المنطقة الواقعة ما بين إشارة المحطة ولغاية إشارة النشا بطول 1100م على حركة السير في طريق الملك عبدالله الاول اعتباراً من صباح الجمعة الموافق 5-3-2021.

وتشير الوزارة إلى أنه وبالنسبة للسير القادم من إشارة المحطة بإتجاه إشارة النشا سيتم إغلاق الجانب الايمن من الطريق وتحويل حركة السير إلى الجهة المقابلة الجانب الايسر لغاية مجمع رغدان، والسير القادم من إشارة النشا باتجاه إشارات المحطة سيتم إغلاق الطريق باستثناء حركة السير المحلية وتحويل السير لشارع الجيش اتوستراد عمان – الزرقاء.

ولفتت الوزارة إلى أن المسرب على الجهة اليمنى من إشارة المحطة ولغاية مجمع رغدان ستكون مغلقة لغايات العمل.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تأمين التحويلة المرورية ومناطق العمل بعناصر السلامة المرورية والاشارات الارشادية والتحذيرية في مناطق العمل اضافة إلى فتحات الدخول الى مجمع رغدان وفتحات الدوران بالحواجز الخرسانية