تحويلات مرورية في الكرك (تفاصيل)

الكرك- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، إجراء تحويلات مرورية على طريق عي – مؤتة في محافظة الكرك، وإغلاق الطريق، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 تموز/ يوليو الحالي؛ وذلك لاستكمال توسعة الطريق وإعادة تأهيله.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه سيتم تحويل حركة السير إلى طريق عي – جوزا – الشهابية – الكرك.

وأشارت إلى أنه سيتم استكمال الأعمال كافة في المشروع خلال 20 يوما، حيث تشمل الأعمال فيه إعادة تأهيل الطريق بالكامل، بالإضافة إلى أعمال تصريف مياه الأمطار، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا.

وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأُسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.