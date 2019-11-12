تحويلات مرورية في شارع الجيش بين عمان والزرقاء

عمان – أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن إجراء تحويلات على حركة السير في طريق الجيش اتوستراد عمان – الزرقاء، في المنطقة الواقعة ما بين مبنى مديرية الدفاع المدني /شرق عمان، ولغاية قبل إشارة المسلخ بطول 600 متر، وذلك ضمن أعمال مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان الزرقاء في الحزمة الأولى، اعتبارا من صباح يوم الجمعة 15 من تشرين الثاني المقبل من الساعة الواحدة صباحاً.

وتتضمن التحويلات، إغلاق المسرب من طريق الجيش اتوستراد عمان – الزرقاء ليصبح بمسربين بدلًا من ثلاث مسارب للسير القادم من المحطة بإتجاه اشارة المسلخ، مع إمكانية استخدام طريق الجزيرة “طريق الأحوال المدنية” كطريق مساند بمسربين، وذلك لتنفيذ التوسعة للطريق الرئيسي في هذه المنطقة ومواقف للسيارات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه سيتم فصل هذه المسارب عن منطقة العمل بالحواجز الخرسانية، وأن حركة السير القادمة من الزرقاء باتجاه عمان ستبقى على حالها في هذه المرحلة.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تأمين التحويلة ومناطق العمل بعناصر السلامة المرورية والإشارات الارشادية والتحذيرية.-(بترا)