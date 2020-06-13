تحويلات مرورية في وسط البلد لتمديد خط لتصريف مياه الأمطار

عمان- تباشر امانة عمان اعتبارا من فجر يوم غد الأحد، ولمدة اسبوعين، أعمال حفر وتمديد خط تصريف مياه الامطار بشارع (قبرطاي)، للمقطع الممتد من تقاطعه مع شارع خرفان ولغاية تقاطعه مع شارع الملك طلال (وسط عمان).

وقال مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم السبت، إن الأعمال تتطلب إغلاق شارع قبرطاي بالمقطع المشار اليه أعلاه، وتحويل السير القادم من شارع الامير محمد باتجاه شارع بسمان، وصولا لشارع الملك طلال.

واشار الفاعوري الى ان هذه الأعمال تأتي استكمالا لأعمال انشاء وتمديد خطوط تصريف مياه الامطار ضمن منطقة المدينة (وسط البلد).

واضاف ان الأمانة بالتعاون مع إدارة السير ستؤمن جميع وسائل السلامة المرورية بموقع الاغلاق والتحويلات، مع تواجد كوادر السير والمرور بالموقع.-(بترا)