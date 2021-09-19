تحويل البرلمان العربي إلى إلكتروني في عام 2022

القاهرة – وافقت هيئة مكتب البرلمان العربي، على مقترح رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بتحويل البرلمان العربي إلى برلمان إلكتروني بالكامل بحلول عام 2022.

واكد العسومي خلال اجتماع هيئة مكتب البرلمان العربي اليوم الاحد، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، ان المقترح يأتي بهدف مواكبة التطورات الإلكترونية المتلاحقة والمتسارعة ومواكبة للمعايير العالمية في العمل البرلماني وتحقيق قفزة نوعية في شمولية المعلومات التي يقدمها البرلمان العربي لكل متابعيه. يذكر أن المشروع سيوفر منصة عمل شاملة ومتكاملة يتوفر بها البيانات والمعلومات كافة، ما يسهل سرعة الوصول إليها وبأسرع وقت ويخلق تفاعلية أكبر مع أعمال البرلمان العربي ونشاطاته.