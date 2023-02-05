تحويل السير بسبب صيانة الطريق من الحميمية إلى دبة حانوت

ذكر التقرير المروري على إذاعة “الأمن العام”، صباح اليوم الأحد، أبرز نشاطات وجهود الإدارات المرورية في ظل الظروف الجوية الحالية المتزامنة مع بدء الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس.

وأكد ضباط عمليات الدوريات الخارجية والسير ضرورة تفقد مركباتهم فنيا في ظل استمرار تأثر المملكة بالمنخفضات الجوية حفاظا على سلامتهم ووصولهم الآمن إلى مقاصدهم دون تأخير.

ودعا ضابط عمليات السير سائقي حافلات نقل طلاب المدارس وأولياء أمور الطلبة إلى ضرورة التقيد التام بقواعد وأولويات المرور، وبخاصة عند تحميل وتنزيل الطلاب وعدم الاصطفاف أمام المدارس، وتثقيف أبنائهم في كيفية قطع الطريق من الأماكن المخصصة والذي تزامن مع تنفيذ خطة مرورية وأمنية على كافة الطرق الرئيسية والفرعية من خلال رقباء السير المنتشرين في كافة المواقع لتأمين السلامة المرورية.

وأضاف ضابط عمليات السير أنه تم التعامل صباح اليوم مع حادث صدم بين مركبتين بين الدوار السادس والسابع، حيث تم التعامل بشكل مباشر مع الأثر المروري، كما تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة ما قبل جسر الأمير حسين باتجاه مرج الحمام، نتج عنه استقرار المركبة على الجزيرة الوسطية، وتم التعامل معها من خلال النشامى.

كما تم يوم أمس التعامل مع حادث صدم بين مركبتين بسبب انحراف إحدى المركبات واصطدامها بشجرة نخيل وانحراف مركبة أخرى باتجاه كراج عمارة واصطدامها بالجدار الداخلي للكراج، ونتج عن الحادث إصابة متوسطة، فيما علل سبب الحادث بعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية من قبل أحد السائقين، وعلى طريق المطار، تم التعامل مع حادث صدم لمركبة بحاجز حماية معدنية، نتج عنه أضرار بالممتلكات العامة وأضرار مادية بالمركبة، فيما علل سبب الحادث بعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة من قبل سائق المركبة.

من جانبه، أشار ضابط عمليات الدوريات في حديثه لإذاعة “الأمن العام”، إلى قيام وزارة الأشغال العامة منذ صباح اليوم بالبدء بأعمال صيانة للطريق صعودا من منطقة الحميمية إلى دبة حانوت بمسافة 3.5 كم وتحويل السير في تلك المنطقة صعودا إلى المسرب الأيمن مع تواجد النشامى في تلك المنطقة للدلالة والإرشاد.

وأكد أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، والشواخص الإرشادية والتحذيرية، والإلزامية، لضمان سلامة سائقي الطريق المذكور، داعيا سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادر الدوريات الخارجية المتواجدة في الميدان.

ونوه مندوب الدوريات الخارجية إلى الانتشار الواسع والكشف المبكر لكافة مناطق الاختصاص؛ للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية والتعامل مع المعيقات على الطرق، وجاهزية عالية لحركة السير النشطة المتوقعة من المحافظات إلى العاصمة مع بداية الأسبوع.