تحويل المساعدات الأميركية النقدية إلى الخزينة قبل نهاية 2019

سماح بيبرس

عمان– أكدت سفارة الولايات المتحدة في الأردن أنّ المساعدات النقديّة الاقتصادية المباشرة والبالغة حوالي 745 مليون دولار ستحوّل الى الخزينة قبل نهاية العام الحالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة دان مانجيس في تصريح لـ”الغد” أنّه “سيتم نقل دعم الموازنة هذا العام للحكومة الأردنية وفق جدول زمني مماثل للعام الماضي”.

وأكد مانجيس “أنّ هذا جزء من التزام الولايات المتحدة الحازم تجاه الأردن، من خلال مذكرة التفاهم المبرمة في شباط (فبراير) 2018 بين الولايات المتحدة والأردن، والتي وعدت بتقديم مساعدات للأردن كحد أدنى يقدّر بـ1.275 مليار دولار سنويًا كمساعدات أجنبية ثنائية على مدى خمسة أعوام تبدأ في 2018 وتنتهي في 2021 ليصبح المجموع 6.375 مليار دولار”.

وكان “ملخص قانون اعتمادات الدولة والعمليات الخارجية للعام المالي 2019” في الولايات المتحدة قد نصّ على أنّ الولايات المتحدة ستقدم ما لا يقل عن 1.525 مليار دولار مساعدات اقتصادية وعسكرية للأردن، منها 250 مليون دولار “مساعدات إضافية” عن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لدعم الأردن في استضافة اللاجئين السوريين والعراقيين، مع الإشارة الى أن هذا يوازي مستوى المساعدات للعام المالي 2018.

وخصص القانون نحو 1.08 مليار دولار كدعم اقتصادي منها 745 مليون دولار دعما للموازنة، و425 مليون دولار للتمويل العسكري. كما نصّ على تقديم 13.6 مليون دولار في إطار منع انتشار الأسلحة النووية ومكافحة الإرهاب وتطهير الألغام والبرامج ذات الصلة، إضافة إلى 4 ملايين دولار في إطار التدريب العسكري الدولي، و50 مليون دولار من صندوق الإغاثة والإنعاش.



وأكد مانجيس أنّ “الولايات المتحدة عقدت شراكة مع الأردن لتوسيع البنية التحتية الأساسية، ودعم الحكم الرشيد، وتشجيع الاستثمار ونمو الصناعات الجديدة، والتجارة، وريادة الأعمال، والسياحة”.

وأضاف أنّ “الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الاستقرار الاقتصادي والأمني في الأردن، ومساندته في الاعتماد على الذات من خلال تسريع النمو الاقتصادي، وتعزيز الحكم الديمقراطي والمساءلة، وتحسين تقديم الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات الشعب الأردني”.

وكانت الولايات المتحدة قد التزمت مع الأردن بتقديم مساعدات سنوية بحجم مليار دولار (اقتصادية وعسكرية) ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وانتهت في 2017، وخلال هذه الأعوام، قدمت الولايات المتحدة مساعدات إضافية بلغت عام 2015 حوالي 273 مليون دولار، وفي العام 2016 قدرت بـ250 مليون دولار وفي 2017، تم تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات خارجية ثنائية و200 مليون دولار كدعم من وزارة الدفاع للقوات المسلحة.

كما كانت قد التزمت مع الأردن لمدة 5 أعوام بين 2009 و2014 قدمت خلالها 660 مليون دولار سنويا، كما كانت قد قدمت للأردن ضمانات قروض وصلت الى حوالي 3.75 مليار دولار منها العام 2013 (أثناء رئاسة أوباما)؛ إذ تم تقديم 120 مليون دولار لضمان 1.250 مليار دولار، وفي العام 2014 قدمت 72 مليونا لضمان مليار واحد، وفي 2015 قدمت 221 مليونا لضمان 1.5 مليار دولار.